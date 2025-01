Winnaars van Brugse driekoningentaarten met juweeltjes in zijn bekend: “Het was wel de laatste keer, maar we hebben al ideeën voor een nieuwe actie”

De drie winnaars van de actie waarbij juwelier Peter Quijo en patissier Servaas Van Mullem waardevolle juweeltjes in een driekoningentaart stopten, zijn bekend. De gelukkigen komen niet alleen uit Brugge, maar ook uit het Nederlandse Cadzand en de hoofdstad Brussel, zo blijkt. “Het is mooi geweest. We stoppen in schoonheid”, zeggen Quijo en Van Mullem.

Voor het tweede jaar op rij werkten patissier Servaas Van Mullem en juwelier Peter Quijo samen aan een opmerkelijke actie waarmee ze een mooie en kwalitatieve invulling wilden geven aan het traditionele driekoningenfeest. Patissier Van Mullem bakte maar liefst 950 bladerdeegtaarten met een vulling van crème d’amande waarin telkens een beeldje van een van de ‘drie koningen’ verstopt zit. Maar in drie van die taarten zit nog een veel grotere en meer waardevolle verrassing, namelijk een door Peter Quijo en zijn dochter Jade ontworpen en vervaardigd juweeltje, in de vorm van een kroontje, in witgoud met een hartje van platina.

Drie gelukkige winaars

Het heeft een tijdje geduurd, maar nu zijn de drie winnaars toch opgedoken. “Ik kon echt met mijn geluk geen blijf toen ik een stukje taart aansneed en merkte dat er een juweeltje in zat”, zegt de Brugse jeugdschrijfster Brigitte Minne. “Je moet weten dat ik een heel goede klant ben van Patisserie Van Mullem. Het kroontje dat ik aantrof heeft ook wel een mooie betekenis. Ik heb namelijk kanker, die nu wel min of meer onder controle is mits behandelingen, en een goede vriendin stuurde mij een steunkaartje waarbij ze zei dat ik een denkbeeldige kroon moet dragen. Maar dankzij deze actie is het dus een echte kroon.”

Ook Sandra Brevet, die in het Nederlandse Cadzand woont en als verpleegkundige in de thuiszorg werkt, trof een juweeltje in haar driekoningentaart aan. “Een vriendin van me had zeven taarten gekocht bij Van Mullem en kwam die overal rondbrengen. Ze had nog een stapel dozen bij. Ik mocht kiezen en haalde er gelukkig de winnende uit”, zegt Sandra.

Ook de derde winnaar, Florian Hubard uit Evere bij Brussel, heeft een mooi verhaal. “Ik ben leraar geschiedenis in Brussel en in het kader van mijn lessen bezocht ik met mijn leerlingen al enkele keren Brugge”, klinkt het. “De stad heeft een grote betekenis voor mij en vorig jaar wilde ik ook al meedoen aan de actie, maar toen waren de taarten uitverkocht. Het was mijn moeder die de taart aansneed en het juweeltje ontdekte. We zullen het niet dragen, maar een mooi plaatsje geven in huis én ik zal het ook tonen aan mijn leerlingen als symbool van Brugs vakmanschap.”

Laatste keer

Door de grote vraag bakte Servaas Van Mullem zo’n driehonderd taarten meer als vorig jaar, maar toch is het de laatste keer. “Het is mooi geweest. We willen stoppen in schoonheid, maar hebben nu al ideeën voor een nieuwe actie…”, besluit Peter Quijo.