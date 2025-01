Willy (69) is de Krak van Kuurne: “Met dank aan de hulp van de vele vrijwilligers”

Willy Demeulemeester

Privé

Willy Demeulemeester (69) groeide op als zoon van een landbouwersgezin in Bavikhove met twee broers en een zus. Zijn middelbare studies deed hij aan het Don Bosco College in Kortrijk. Later studeerde hij wiskunde aan de KU Leuven. Hij is getrouwd met An Maes, is pluspapa van Daan, Pieter en Griet en plusgrootvader van Lars.

Loopbaan

Willy was leraar wiskunde, fysica en later informatica aan het Don Bosco College in Kortrijk. De jaren dat Willy in Bavikhove woonachtig was zetelde hij ook 11 jaar in de OCMW-raad van Harelbeke. Daarnaast was hij ook jaren actief binnen het ACW en de Gezinsbond.

Vrije tijd

Zijn hobby’s zijn sterrenkunde, wandelen en fietsen. Ook gaat hij graag op reis met de camper.