Wijkbieb is eerste realisatie van burgerbegroting Groenpark in Roeselare

In het Groenpark werd de eerste realisatie binnen de burgerbegroting van de wijk voorgesteld. De bewoners van de wijk kunnen voortaan een boek halen of plaatsen in de Groenparkbieb. Het Groenpark werd samen met Krottegem gekozen als pilootproject voor de burgerbegroting. De stad wil in de toekomst een dergelijke burgerbegroting ook in andere wijken voorzien.

Het stadsbestuur gaf aan het begin van deze legislatuur reeds aan om bewoners de kans te geven om mee te beslissen wat er in hun wijk gebeurt. De bewoners van het Groenpark en Meiboom kregen als eerste de kans om met de burgerbegroting aan de slag te gaan. Vorig jaar konden de wijkbewoners aangeven welke projecten zij graag zouden gerealiseerd zien in de wijk. Daarvoor schoof de stad 100.000 euro aan de kant. Zaterdagochtend werd een eerste project officieel ingehuldigd: De Groenparkbieb in de Beukenstraat. “Het idee is simpel. Iedereen kan hier boeken lenen en boeken in de kast zetten. Ons motto is ‘Take a book’, leave a book”, aldus Thierry Bouckenooghe, een van de drijvende krachten in het Groenpark. Kunstenaar SIVA, die vroeger nog op de wijk woonde en ook een kunstwerp heeft op de wijk, ontwierp de Groenparkbieb. “We hebben twee beheerder van de bieb aangesteld. Wie een boek gelezen heeft kan in het gastenboek zijn of haar bevindingen opschrijven en aangeven welk boek op het verlanglijstje staat.” De komende periode worden er met de burgerbegroting nog enkele projecten gerealiseerd op de wijk. Zo komt er een pluktuin en staat er op vlak van mobiliteit heel wat te gebeuren. “De invoering van de zone 30 is het grootste project binnen de burgerbegroting ,maar ook enkele kleinere veranderingen zorgen ervoor dat dit een bruisende wijk is waar we graag vertoeven”, aldus Bouckenooghe.

Groen, ontmoeting en verbinding

Ondertussen is ook de burgerbegroting in Krottegem opgestart. De stad voorziet er 200.000 euro om er projecten rond groen, ontmoeting en verbinding te realiseren. “Deze legislatuur voorzien we in onze twee pilootwijken, Groenpark en Krottegem, een proefproject. In Krottegem is er al een tijd een dialoog-en buurtwerking lopende die ondersteund wordt door Vlaamse subsidiemiddelen. In het Groenpark is er al een sterke buurtwerking aanwezig. Op basis van de gestarte ervaringen van deze twee pilootwijken is het uiteraard de bedoeling dit ook in de toekomst in andere wijken te voorzien. We willen eerst de haalbaarheid van dergelijke methode nagaan vooraleer we dit op andere plaatsen uitrollen.