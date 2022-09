Wielertoeristen brengen eerbetoon aan Cyrille Van Hauwaert: “Paris-Tourcoing nafietsen”

De leden van wielerclub CTS uit Slypskapelle brengen op zaterdag 17 september een speciaal eerbetoon aan wielerlegende Cyrille Van Hauwaert. Tien sportievelingen van de club leggen de mythische wedstrijd Paris-Tourcoing af, goed voor ruim driehonderd kilometer. “Cyrille werd in 1906 gediskwalificeerd, wij hopen wel de eindmeet te halen.”

Cyrille Van Hauwaert was de eerste Belg die een etappe in de Ronde van Frankrijk won. Begin de twintigste eeuw schreef hij ook de klassiekers Bordeaux-Parijs, Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix op zijn naam. In Moorslede werd de gewezen renner al geëerd met een beeld en een reus, maar ook de wielertoeristen van CTS uit Slypskapelle zijn de prestaties van de renner nog bijlange niet vergeten. “Cyrille was afkomstig uit Slypskapelle, maar dat is maar door weinigen geweten. Met onze club zochten we naar een manier om hem te eren”, aldus Jan Allegaert van CTS. Binnen de vereniging is er een A- en een B-groep. De A’s rijden op zondagochtenden iets sneller en zijn niet bang voor een grote uitdaging.

Die uitdaging gaan ze aan op zaterdag 17 september. Dan rijden ze de toenmalige wielerklassieker Paris-Tourcoing. Cyrille Van Hauwaert kwam er in 1906 aan de start, maar werd gediskwalificeerd omdat hij een fiets van iemand anders aannam. “De wedstrijd wordt op vandaag niet meer gereden. We zijn op zoek gegaan naar het parcours van toen. Ondertussen liggen er op sommige plaatsen al andere wegen, maar we proberen het toenmalige parcours zo exact mogelijk na te fietsen.” De tocht van Parijs naar Tourcoing is in totaal iets meer dan driehonderd kilometer. “Een serieuze rit, zeker omdat we in het eerste gedeelte ook onze bagage zullen meenemen.”

Nieuwe plannen

De wielertoeristen trekken op vrijdag al met de trein naar Parijs. Daar wordt op zaterdagochtend gestart. “Als alles meezit zijn we omstreeks 19 à 20 uur in Parijs. Daar wachten vrienden ons op waarna we gezamenlijk met de fiets naar Slypskapelle rijden.” Ondertussen spelen de wielertoeristen al met nieuwe plannen. “Volgend jaar is het 115 jaar geleden dat Cyrille Paris-Roubaix won. We zouden daaromtrent ook graag iets doen”, besluiten de wielertoeristen.