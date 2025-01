Wie wint dit jaar een Middelkerkse Sporttrofee?

Op vrijdag 14 maart reikt de Middelkerkse Sportraad de sporttrofeeën van 2024 uit. Ken je een fantastische sportieveling uit Middelkerke die in 2024 een knalprestatie leverde of is die lid van een Middelkerkse sportclub?

Wie een eerste plaats behaalde op Vlaams, nationaal of internationaal niveau komt in aanmerking. Ook ploegen die een kampioenschap of een promotie behaalden, komen in aanmerking voor een nominatie. Er is een speciale categorie voor sporters met een handicap. Er zijn ook erkenningen voor onmisbare krachten achter de schermen of bestuursleden van sportclubs. (PG)

Dien je genomineerde ten laatste op 31 januari in via www.middelkerke.be/sporttrofee.