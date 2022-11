Wie mag zich binnenkort ook Krak noemen?

Vanaf vandaag, vrijdag 18 november, is het weer zover. Deze krant gaat opnieuw op zoek naar dé Kraks: mensen die de wereld het afgelopen jaar een beetje beter hebben gemaakt of iets uitzonderlijk hebben gepresteerd. Het is voor het 15de jaar op rij dat KW de verdienstelijke inwoners van onze 64 gemeenten in de kijker zet. Tijdens deze jubileumeditie overschrijden we zo de kaap van duizend West-Vlaamse Kraks. “Zij zijn hét bewijs wat voor warme en straffe provincie we zijn.”

De afgelopen jaren lijken de crisissen zich op te stapelen: van corona tot Oekraïne, met als gevolg stijgende prijzen in elk segment van onze samenleving. “Maar één ding kost geen geld: je belangeloos inzetten voor een ander”, weet Bart Casteleyn, hoofdredacteur van De Krant van West-Vlaanderen.

“In onze krant komen ze vaak aan bod: mensen die hun schouders zetten onder een buurtfeest, een activiteit voor een vereniging… of mensen die zich inspannen om een ander te helpen. Elke weken brengen wij heel wat warme en positieve verhalen. Maar er zijn ook heel wat mensen die onder de radar blijven, al dan niet omdat ze het liefst in de luwte werken. Want als je je inzet als vrijwilliger, doe je dat niet om in de kijker te lopen. Net die mensen wilden wij ook eens de verdiende erkenning geven, daarom richtte deze krant 15 jaar geleden de Krak-verkiezing op. Voor elke stad en gemeente selecteerden we kandidaten die de titel van Krak zouden verdienen. En dat waren er een pak… Al van bij de eerste editie was het enthousiasme en het aantal stemmen bij de uiteindelijke verkiezing groot.”

“West-Vlamingen hebben soms de reputatie stug uit de hoek te komen, maar we zijn ook de eerste die in de bres springen voor een ander. Het zit soms in kleine zaken: eens binnenspringen bij een eenzame buur of een bord bijschuiven als er bezoek is. Heel vaak is dat vanzelfsprekend. Te vanzelfsprekend misschien. En ja, misschien zeggen we het te weinig. Maar de Kraks waren het levende bewijs wat voor warme én straffe provincie we zijn. Het fijne is dat de nominatie nu ook via onze lezers gebeurt. We lanceren daarom een warme oproep om een kandidaat voor te dragen via onze website. Dat kan vanaf nu. Ken je iemand die het verdient om in de bloemetjes gezet te worden? Aarzel niet om hen in te schrijven!”

Exclusief clubje

Jaar na jaar won de verkiezing aan belang, merkten ze bij de krant. “Niet alleen belichten we hun inspirerende verhalen in de krant, maar de Kraks worden ook uitgenodigd voor een gezellig avondfeest. Daar worden ze in de bloemetjes gezet door ons, maar ook door hun burgemeester en de gouverneur. Wat daarbij opvalt, is dat we een heel breed publiek aanspreken. Van alle leeftijden ook. Tijdens de laatste editie varieerde die leeftijd van 17 tot 92 jaar. Op inzet staat duidelijk geen leeftijd. En op erkenning dus ook niet.”

Dat bewijst de krant ook met de nieuwe afgeleide: de Kinderkrak. “Die werd dit jaar in het leven geroepen”, aldus Bart. “Want ook veel kinderen en jongeren zetten zich dagelijks in. Voor het milieu, hun lokale vereniging of pakweg voor hun broer of zus met een handicap. Pannenkoeken bakken, zwerfvuil rapen, bijles geven… Het lijstje is eindeloos. Hiervoor werkten we niet met een verkiezing, maar we benoemden meteen per stad of gemeente drie officiële Kinderkraks. Ook hier waren de reacties overweldigend. Sommige scholen zetten die leerlingen extra in de kijker, er werden feestjes georganiseerd… De Kinderkrak werkte niet alleen verbindend, maar steekt de jongeren ook een duidelijk hart onder de riem. Zij kregen allemaal een verwenpakket toegestuurd met onder meer ook pretparktickets. We zijn preus om te kunnen meegeven dat we ook op het einde van dit schooljaar een nieuwe editie van de Kinderkrak plannen.”

Maar eerst is het uitkijken naar de Krak van dit jaar. “We halen straks de kaap van 1.000 Kraks. Een exclusief clubje van mensen die anderen inspireren of enthousiasmeren. Onze taak is geslaagd als zij op hun beurt de Kraks van morgen inspireren om de wereld een beetje mooier te maken.”