Wie is de helft van zijn kunstgebit kwijt? Izegemse brasserie zoekt eigenaar van achtergebleven tanden

Patricia Poix, uitbaatster van de populaire Izegemse brasserie De 3 Gezellen, is op zoek naar de eigenaar van een aantal opvallende verloren voorwerpen. Vooral een vals gebit dat afgelopen zomer achterbleef op de terras springt in het oog. “Ik had gedacht dat iemand er wel zou omkomen en ben ook al bij het woonzorgcentrum gaan horen, maar voorlopig blijft de eigenaar onbekend”, glimlacht Patricia.

“Hoed zoekt hoofd, handschoenen zoeken handen en ….. tanden zoeken ….” Met die ietwat ludieke oproep gaat Patricia Poix, uitbaatster van De 3 Gezellen in Izegem, op zoek naar de eigenaar van enkele opvallende verloren voorwerpen. “Die hoed was hier recent achtergebleven aan de kapstok en de handschoenen werden dit weekend vergeten, maar het verhaal van het vals gebit is van een ander kaliber”, lacht Patricia.

Al eind augustus vond de uitbaatster van de populaire brasserie in het gras onder een terrastafeltje de tanden. “Ik herinner me dat moment nog goed, net omdat het eigenlijk best grappig was”, vertelt ze. “Het was al naar de avond toe, na een drukke zomerse dag toen ik bij het opruimen plots zag liggen blinken. Van wie die waren, wist ik niet. Het was de hele namiddag een komen en gaan geweest, maar ik dacht dat de eigenaar ze wel zou missen en contact zou opnemen.”

Chocotoffs

Dat gebeurde niet, ook niet in de dagen en weken die volgden, waarna Patricia contact opnam met de directie van ‘t Pandje, het woonzorgcentrum vlakbij. “Die heeft een rondvraag gedaan bij de bewoners en het personeel, maar niemand miste zijn of haar tanden. Ik heb het vals gebit wel bewust bewaard, want je weet maar nooit dat er iemand komt aankloppen”, aldus Patricia nog. “Maar aangezien het nu toch al vier maanden stil blijft, wil ik met een zoekertje toch nog een poging doen. Wie weet hé. Je kan toch niet voortdurend zonder tanden rondlopen?”

Naar hoe het komt dat het vals gebit is achtergebleven, is het voor Patricia gissen. “Ik heb al gedacht dat de Chocotoffs die we bij onze koffies geven er voor iets tussen zitten. Bij veel mensen blijven die kleven aan de tanden, dan kan je vals gebit even aan de kant leggen misschien wel helpen”, glimlacht ze.