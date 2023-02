Weyts sluit weer twee hondenkwekers in West-Vlaanderen

Vlaams minister Ben Weyts van Dierenwelzijn trekt de erkenning in van hondenkwekers uit Wervik en Tielt. Vorige maand trok Weyts ook al de erkenning in van kweker Puppy4life uit Kortemark.

Hondenkwekers Crowded House in Tielt en Fenrir K9 in Wervik verliezen hun erkenning. Dat heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) beslist na herhaalde vaststellingen van inbreuken, zowel door de Inspectiedienst Dierenwelzijn als door de politie.

Inspecties bij Crowded House in Tielt, waar dobermanns en dwergpinschers verkocht worden, brachten onder meer aan het licht dat een groot aantal dieren er gehouden werd zonder voldoende drinkwater, dat er een te kleine kooi gebruikt werd en dat de hygiëne ondermaats was.

Geen droge ligplaats

Bij inspecties in Fenrir K9 in Wervik stelde men onder meer vast dat de verblijven zeer vuil waren, dat er een doordringende geur hing en dat niet alle dieren een droge ligplaats hadden. Beide kwekers kregen in het verleden al meermaals waarschuwingen en processen-verbaal, maar de problemen bleven aanslepen.

Het gaat in beide gevallen om zogenaamde hobbykwekers. Dat zijn kwekers van honden en/of katten die hoogstens vijf nestjes per jaar hebben, hoogstens drie verschillende rassen kweken en uitsluitend dieren uit de eigen kwekerij verkopen.

“Geen eindeloos begrip”

“We hebben in Vlaanderen geen eindeloos begrip voor dierenmishandelaars, en al zeker niet als het gaat om recidivisten”, zegt minister Ben Weyts. “Als na meerdere waarschuwingen en processen-verbaal het dierenwelzijn niet verbetert, dan is dit het logische gevolg.”

De kwekers verliezen hun erkenning vanaf 15 april en dat voor minstens twee jaar.