Weyts trekt erkenning ‘hardleerse’ hobbykweker Puppy4life in

Na “foefelen, fraude en fundamentele inbreuken rond dierenwelzijn” heeft Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) beslist om de erkenning van ‘puppy4life’, een “hardleerse” hobbykweker uit Kortemark, in te trekken. “Wie niet horen wil, moet voelen.”

“Politie en Inspectiedienst Dierenwelzijn konden vaststellen dat de hondenkweker in kwestie inbreuken pleegde tegen het dierenwelzijn”, aldus Weyts. “Zo hadden de pups onvoldoende toegang tot drinkwater. Een fundamenteel probleem en onaanvaardbaar.”

Ook de administratie bleek niet in orde. “De worpfiches werden niet correct ingevuld en bijgehouden”, vervolgt Weyts. “De verkochte pups werden bovendien niet correct geregistreerd, waarbij regelmatig incorrecte informatie over de vaderreu werd opgegeven. Hij verhandelde ook incorrect geïdentificeerde pups die niet bij hem werden gekweekt, maar hij wekte wel de illusie. Dat deed hij bovendien zonder een erkenning als handelskwekerij. Er werd dus gefoefeld en fraude gepleegd. Deze malversaties sleepten lang aan. Meer dan genoeg redenen om de erkenning van ‘puppy4life’ als hobbykweker op te zeggen.”

Dat gebeurt volgens de minister vanaf 15 maart. “De hondenkweker mag nu minstens twee jaar lang geen activiteit als kweker meer uitvoeren”, stelt de minister. “Spijtig genoeg moeten we regelmatig in Vlaanderen ingrijpen, maar echt overgaan tot sluiten en het intrekken van een erkenning gebeurt niet vaak. We doen dit niet zomaar, maar op grond van verschillende overtredingen, pv’s en herinneringen. Wie niet horen wil, moet voelen.”

De hobbykweker was niet bereikbaar voor commentaar. Het gemeentebestuur was nog niet op de hoogte van de problematiek.

“We nemen dierenwelzijn in Vlaanderen serieus, en de handhaving moet daarbij het sluitstuk vormen”, vindt Weyts. “Dankzij de waakzaamheid van onze Inspectiedienst en van de lokale politie slagen we erin in te grijpen waar nodig, zoals bij deze hobbykweker. Ik maak stap voor stap werk van een kordater beleid, inclusief bestraffing van mensen die dieren verwaarlozen, mishandelen of zich niet aan de voorwaarden voor het kweken of verhandelen van dieren houden. Ook op het terrein worden heel wat meer controles uitgevoerd, zowel door de politie als de Inspectiedienst Dierenwelzijn. Zij zijn een noodzakelijke schakel om ons kordater beleid om te zetten in concrete straffen.” (TP)