Wevelgem kan verloedering Guldenbergsite (nog) niet stoppen

De Wevelgemse parel aan de Leie, de Guldenbergsite, ligt sinds anderhalf jaar te verloederen. De huidige eigenaar lijkt er zich niet meer om te bekommeren. De kost om het geheel aan te kopen en te verbouwen wordt geschat op vijf miljoen euro. Te veel voor de gemeente.

Het was een bezorgde Filip Daem (N-VA) die tijdens de voorbije gemeenteraad de vraag stelde. “Ik kom er vaak voorbij en tot mijn ergernis moet ik vaststellen dat de Guldenbergsite sinds anderhalf jaar aan het verloederen is. Is de gemeente bereid een inspanning te leveren om dit stukje erfgoed in ere te herstellen?”

“De hoeve en het dorpsgezicht zijn sinds 1994 beschermd”, antwoordt burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “In 2006 hebben we gevraagd aan Leiedal om een verkennend onderzoek te doen. Daaruit bleek dat er heel wat kosten zijn die het best door een publiek-private samenwerking moeten aangepakt worden. Op een bepaald moment is de site verkocht geweest, de huidige eigenaar had het plan om er een aantal woonunits in te richten. Daarvoor had hij ook de nodige vergunningen.

Ongeveer anderhalf jaar geleden zien we echter dat de site – met de vergunningen – te koop wordt aangeboden. We stelden vast dat de kost voor aankoop en verbouwingen al snel vijf miljoen euro zou bedragen. We zijn bereid ons deel te doen, maar blindelings aankopen zonder bestemming, zonder plan, zonder financiering en zonder partners, daar kunnen we niet aan beginnen.”

Dorpsgezicht

De verloedering is al zichtbaar aan de prachtige, beschermde dreef. De eigenaar neemt geen maatregelen om de site te onderhouden. Burgers en heemkundige kringen vragen de gemeente om niet zomaar toe te zien.

“We hebben gesprekken gevoerd met potentiële particuliere partners, met de provincie en de Waterweg”, reageert de burgemeester.

“Eerder heeft de gemeente een aanzienlijke subsidie gegeven aan Natuurpunt, waardoor het land rondom werd aangekocht. Het dorpsgezicht zal zeker gevrijwaard blijven. Maar vijf miljoen zelf ophoesten is een te groot bedrag. Belangrijk hierbij is dat andere gemeenten bezig zijn een budgettair probleem op te lossen – de superinflatie zal ervoor zorgen dat het huidig meerjarenplan moet aangepast worden. Minder investeringen, minder personeel… Dan moeten we nu extra goed opletten op onze centen.”