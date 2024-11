Westgevel van Concertgebouw krijgt fotowand om originele terracotta wandtegels na te bootsen tijdens jarenlange werken

Dezer dagen worden de stellingen langs de westgevel van het Concertgebouw in Brugge bekleed met een doek, dat met behulp van kwaliteitsvolle foto’s een replica is van de te vervangen rode geveltegels tijdens de restauratiewerken.

Sedert vele maanden staan er stellingen rondom de gevels van het Concertgebouw. 68.000 tegelgevels dienen vervangen te worden, omdat het raamwerk rot is. Momenteel wordt een doek van 2.400 meter over de stellingen gehangen, zodat de gevel van dit iconisch gebouw tijdens de nog jaren aanslepende werken er ‘deftig’ uitziet.

Gebouwschil

De architectuur van deze Vlaamse Kunstinstelling in werelderfgoedstad Brugge, ontworpen door het Gentse duo Robbrecht & Daem, is internationaal gereputeerd. De opvallende terracotta gebouwschil van het Concertgebouw – een dak- en gevelbedekking van circa 10.000 m2 – bepaalt zeer sterk zijn identiteit.

Aangezien deze gebouwschil nu volledig moet worden vervangen, biedt dit volgens Piet De Meester, coördinator infrastructuur, een unieke kans om bij te dragen aan de energietransitie en klimaatdoelstellingen van de stad, Vlaanderen en Europa. In de nieuwe gevelstenen moeten fotovoltaïsche cellen verwerkt worden, zodat het Concertgebouw zelf groene energie kan produceren – eventueel ook voor de buurt.

Innovatieve opdracht

Enig probleem is dat dit technisch hoogstandje voor zo’n groot gebouw nog niet gerealiseerd werd in ons land. Bijgevolg schrijft Concertgebouw Brugge ‘een innovatieve opdracht’ uit voor een fotovoltaïsche oplossing. “Deze innovatie in een erfgoedcontext is niet enkel een prestigieus bouwproject, maar vormt ook meteen een living lab voor het ruimer toepassen van fotovoltaïsche cellen in een erfgoed- of complexe context in Vlaanderen en ver daarbuiten”, aldus Piet De Meester.

In samenwerking met de Stad Brugge, Vlaanderen en Vlaio wil Concertgebouw Brugge in de komende jaren een compleet nieuwe gebouwschil met Building Integrated Photovoltaics (BIPV) realiseren, in combinatie met een optimale en duurzame isolatie. Daarvoor richt het Concertgebouw zich als opdrachtgever nu tot aannemers, fabrikanten, architecten, studiebureaus, energie-experten … die zich verenigen in een geschikt innovatiepartnerschap.

Marktvraag

“Wat we zoeken is iets wat nog niet bestaat, en daarom lanceren we een marktvraag voor een innovatiepartnerschap. We roepen aannemers, BIPV-fabrikanten, architecten, studiebureaus, energie-experten op om hun krachten en expertise te bundelen in een consortium”, besluit Piet De Meester.

Hoeveel dit alles zal kosten en wie het zal betalen, is een vraag die nog geen antwoord heeft. Eén piste is om Bruggelingen mee te laten participeren in de productie van deze zonne-energie. Maar ook over de financiële verdeelsleutel tussen de Stad, Brugge en het Concertgebouw is het laatste woord nog niet gezegd.