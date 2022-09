West-Vlaamse huisfotograaf letterlijk op eerste rij bij Remco in de Vuelta: “Puur kippenvel”

Fotograaf Wout Beel beleeft hoogdagen in de Vuelta. De huisfotograaf van Quick-Step Alpha Vinyl Team ziet Remco Evenepoel geschiedenis schrijven in Spanje. “Het hardste of meeste werk zien de mensen niet altijd.”

Het was een korte nacht voor Wout. Zaterdagavond was er al een feestje, toen het er naar uitzag dat Remco Evenepoel op zijn 22ste de Ronde van Spanje op zijn naam gaat schrijven zondag. Historisch. Het is geleden van 1978 dat een Belg een grote ronde won, meerbepaald de Giro. Een jaar eerder won overigens Freddy Maertens de Vuelta, die net als Wout ook roots heeft in Roeselare. “Ik neem dezer dagen nog meer foto’s dan anders, want dit is voor de geschiedenisboeken”, weet Wout. “Dan zit je nog tot ‘s nachts de foto’s te bewerken, maar dat doe ik met heel veel plezier. Want dit is uniek.”

Wout, al sinds een paar seizoenen de vaste huisfotograaf, is er bij sinds dinsdag. “Zaterdag was ik tot de laatste vijf kilometer nog heel nerveus, maar eenmaal aan de meet dan ligt de focus alleen maar op de fotografie. Je maakt de emoties van heel dichtbij mee, en dat is prachtig om te zien. Puur kippenvel. Stress? Het is eerder excitement. Deze hele omgeving is gecontroleerde chaos, maar zo werk ik het best. Het hoeft voor mij niet zozeer geposeerd, geef mij maar de emoties van het moment.”

Alleen maar blije gezichten bij het team van Patrick Lefevere en co. © Wout Beel

Ook tijdens de Tour de France kon Wout al prachtige beelden maken. “Het wielerjaar was nochtans kalm begonnen, maar we beleefden sindsdien wel enkele hoogtepunten, zoals in de Tour (de eerste twee ritten werden gewonnen door renners van Quick-Step Alpha Vinyl Team, red.). Met de Vuelta is het zwaarste van het seizoen nu achter de rug. We hebben nog twee rondes, waaronder Lombardije en dan is het kijken richting december waar we doorgaans de ploeg- en rennersfoto’s nemen.”

Op zaterdagavond kon er al een glaasje vanaf. “Hard werken, maar het geeft heel wat voldoening.” © GF

Wout geniet zichtbaar van de hele karavaan. “Ik ben hier echt een deel van de Wolfpack, en dat doet veel deugd. Er gaat hier een goed geoliede machine mee gepaard. En dat levert duidelijk op. Maar het hardste of meeste werk zien de mensen niet altijd. Remco traint heel vaak op zijn eentje. Dat zijn soms lange en eenzame dagen, maar het loont wel.”