Waregem Gaver Tennis Club pakt uit met vier nieuwe padelvelden naast stadionvijvers

Vanaf paasmaandag 18 april kan men naast tennissen ook padellen bij Waregem Gaver Tennis Club (WGTC) naast de stadionvijvers. Er werden namelijk vier velden en een terraszone ingericht op de site. Het stadsbestuur steunde het project met ongeveer 100.000 euro.

De oranje gravelvelden van Waregem Gaver Tennis Club zijn een bekend beeld in het stadscentrum. Toen enkele terreinen vernieuwd moesten worden, rees de vraag bij het bestuur om er padelvelden in te richten. “We hebben voldoende tennisterreinen”, vertelt voorzitter Patrick De Groote. “Het was het ideale moment om een nieuwe weg in te slaan. Dat we hier binnenkort vier padelvelden kunnen aanbieden, vormt een mooie opwaardering van de ganse omgeving.”

Het kostenplaatje bedraagt zo’n 220.000 euro. Door de algemene prijsstijging van energie en materialen draaide het project iets duurder uit dan initieel geraamd. Stad Waregem was een groot voorstander van de nieuwe padelvelden bij WGTC en steunde de inrichting ervan met zo’n 100.000 euro.

“We zijn de stad dankbaar voor de goede samenwerking. Het is leuk dat ze belang hechten aan deze site”, zegt bestuurslid Maarten Chanterie. “Want het is een fantastisch project. Ergens voelden we ook de noodzaak om zelf padel te kunnen aanbieden, we zagen namelijk veel leden die hier tennissen naar andere plaatsen trekken om te padellen. Nu kunnen we beide sporten op dezelfde locatie aanbieden.”

Betaalbaar

De padelvelden schieten uit de grond, maar ook de prijzen schieten hier en daar ferm de lucht in. Het stadsbestuur vroeg daarom om marktconforme prijzen aan te bieden en geen voorrang te geven aan leden. “Het moet namelijk betaalbaar blijven voor iedereen. Die belangrijke voorwaarden werden op de gemeenteraad unaniem goedgekeurd”, aldus oppositieraadslid Michiel Vandewalle (N-VA/Open VLD), die de nieuwe velden alvast zal komen testen.

Tijdens piekuren betalen leden 4 euro en niet-leden 5.5 euro per persoon per uur. Tijdens de daluren bedraagt de uurprijs 2.5 euro voor leden en 3.5 euro voor niet-leden. (LV)