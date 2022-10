Vzw Voedselverdeelpunt ’t Kelderke helpt Waregemnaars in nood: “Respectvol en klantvriendelijk”

Vzw ’t Kelderke ontwikkelt geen commerciële activiteiten, maar betrekt voedsel uit eigen aankopen met de steun van diverse serviceclubs, Stad Waregem en Welzijnshuis Waregem.

Andere aanleveringen komen van Voedselbank West-Vlaanderen, het FEAD, de W13, private giften en ophaling van voedseloverschotten bij lokale winkels. Vorige week ontvingen ze een cheque van 500 euro van Neos West-Vlaanderen.

Attest voorleggen

“In een discreet kader helpen we graag iedereen die het moeilijk heeft”, vertelt Kris Verhelst. “Niet alleen mensen uit centrumstad Waregem, maar ook inwoners van de deelgemeenten Beveren-Leie, Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. Onze klanten moeten wel een attest kunnen voorleggen. Ze kunnen dit aanvragen bij het Welzijnshuis of sociale zorgsectoren zoals CAW, CLB, dokters, thuisverplegers, scholen of ziekenhuizen.”

“Ze kunnen éénmaal per week komen winkelen bij onze sociale kruidenier ‘t Kelderke. We bieden een ruim aanbod aan van droge voeding, verse groenten, fruit, zuivelproducten, diepvriesvoeding en brood. Naargelang de voorraad bieden we ook onderhouds- en verzorgingsproducten aan. We vragen hiervoor een kleine werkingsbijdrage van 1 of 2 euro. Na voorlegging van de nodige attesten, kunnen onze klanten drie maanden bij ons terecht. Als ze wensen kunnen ze daarna worden doorverwezen naar het Welzijnshuis voor verdere begeleiding en/of verlenging van hun voedselattesten.”

Billijke manier

“We streven ernaar het aangekochte en ingezamelde voedsel wekelijks op donderdagmorgen te bedelen”, verduidelijkt Kris. “We doen dit op een respectvolle en klantvriendelijke manier met zorg en aandacht voor de voedselveiligheid. We doen dit op een billijke manier en in de mate van het mogelijke in functie van de specifieke noden in verband met leeftijd, gezinssamenstelling, gezondheid en cultuur van onze klanten.”

Vrijwilligers

“Onze meer dan 50 vrijwilligers maken hierin daadwerkelijk het verschil. Ze zetten zich gratis en belangeloos in en zijn op verschillende tijdstippen en diverse plaatsen met meerdere teams actief om alles in goede banen te leiden en de wekelijkse bedelingen gratis te kunnen laten verlopen. De aangeboden hoeveelheid hierbij kan van week tot week verschillen naargelang de toeleveringen en inzamelingen.”