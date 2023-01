VZW Restart wil reddingsboot Watson 3 weer laten varen, maar:“Er is nog veel werk aan de winkel”

In een loods aan de Stapelhuisstraat wordt gestaag verder gewerkt aan de restauratie van de Reddingboot Watson 3 die de vzw Restart tegen 2025 opnieuw wil laten varen. Tot 14 maart loopt in de Nieuwe Gaanderijen een fototentoonstelling over de geschiedenis en de restauratie van de Watson 3.

De boot maakt deel uit van een reeks van drie boten die meer dan 70 jaar geleden werden gebouwd en dienden voor reddingsacties vanuit de havens van Nieuwpoort, Zeebrugge en Oostende. “De Watson 3 werd gebouwd in 1946 en in 1948 te water gelaten. Vanuit Oostende werden meer dan 1.200 reddingsacties uitgevoerd. In 1980 werd ze uit dienst genomen. Ze lag jarenlang in het Visserijmuseum in Koksijde en werd in 2011 beschermd als varend erfgoed”, zegt Danny Drooghenbroodt. De boot werd niet hersteld, belandde in Brugge en dreigde naar Nederland te verhuizen of afgebroken te worden. “We wilden dat voorkomen en er werd ons gevraagd of wij de Watson wilden overnemen. Alles moest op enkele uren beslist worden. We hebben, met steun van Haven Oostende, toegehapt”, aldus Danny, voorzitter van de vzw Restart, die zich het lot van de boot aantrok.

Terug in Oostende

In november 2019 werd de boot naar Oostende gebracht en belandde ze op de kade naast Hangar 1. Aan de Stapelhuisstraat werd er een tent over de romp gezet en konden de eerste werken starten. “Er was een toezegging van allerhande subsidies tot 80 procent, maar in de praktijk komt het erop neer dat het slechts over 40 procent gaat en dat we als vzw de rest moeten bijleggen”, duidt Danny. Maar er is veel werk aan de winkel. “Hoe meer we keken, hoe slechter de boot eraan toe was. Zo ongeveer alles moet aangepakt worden. Het dek werd verwijderd en werd vervangen door nieuw tropisch hardhout. Daar zijn we nog mee bezig. Ondertussen zijn we ook met de mechanica aan de slag gegaan. Zo is er iemand bezig met de motoren. Na meer dan 40 jaar draait de dynamogroep opnieuw. We zijn momenteel bezig met de romp en ook daar zal ongeveer één vierde moeten vervangen worden. Er is nog een massa werk voor de boeg, maar je mag het niet als een massa zien, want dan geef je het op. Wij zien het in klussen van telkens 2 uur. En dan nog eens 2 uur, enzovoort. We hopen over drie jaar weer te varen. Maar als het slecht gaat en we ook de kiel moeten vervangen, dan zijn we nog 7 jaar bezig.”

Pech

“Onze oorspronkelijke raming van de kosten voor herstel was 3 à 400.000 euro. Door de pandemie en de energiecrisis wordt het een veelvoud en landen we straks rond een miljoen euro. Gelukkig hebben we een aantal vakmensen en krijgen we materiaal. We zoeken nog schuurders, hout- en metaalbewerkers en andere handen.” Er werd ook een grote stap gezet met de bouw van een eigen loods. “In een tent kun je niet werken en we bouwden snel een loods rondom de romp. Dat is nu onze uitvalsbasis. We worden ook begeleid door scheepswerf Vandamme uit Zeebrugge.”

De oude reddinsgboot Watson, waarvan de restauratiewerkzaamheden volop aan de gang zijn. © PETER MAENHOUDT

Expo en opendeur

Tot 14 maart is er in de Nieuwe Gaanderijen (tussen Drie Gapers en Prijsstraat) een foto-expo die de geschiedenis en restauratie van de Watson Reddingboot 3 belicht. Op grote panelen wordt getoond hoe de Watson Reddingboot 3 eruitzag en hoe ze thans door de vzw Restart wordt hersteld op de Oosteroever. “Het is ongelofelijk dat we de Watson 3 daar mogen voorstellen. We hopen daardoor nieuwe medewerkers en sponsors te werven”, zegt Danny. De expo toont in 27 panelen de geschiedenis en huidige restauratie en is zo een eerbetoon aan de vzw Restart en haar talrijke vrijwilligers en sponsors. Op zaterdag 18 februari is er een receptie waarbij iedereen is uitgenodigd. Die vindt plaats vanaf 15 uur in de Restart-loods aan de Stapelhuisstraat 1 (naast Hangar 1). De toegang is gratis. De vereniging houdt eigenlijk ook elke zaterdagmiddag van 14 tot 17 uur opendeur.

(Edwin Fontaine)