Vzw Kansarmen Wenduine komt door hoge energiefacturen zélf in nood: “Water staat ons aan de lippen”

Myriam Verstraeten van Kansarmen Vlaanderen afdeling Wenduine zit met de handen in het haar: door de hoge energiefacturen moet ze nu zélf op het einde van de maand de eindjes aan elkaar zien te knopen met haar vzw.

“Vorige week kreeg ik plots een mailtje van Engie waarin werd aangeraden om ons maandelijks voorschot te verhogen van 670 naar 3.260 euro. Ik sloeg steil achterover: dan wil je al eens goed doen voor anderen”, zucht ze. Met haar vzw helpt Myriam een tachtigtal gezinnen uit de nood met voedselpakketten. Die pakketten worden opgehaald in verschillende supermarkten.

“Bij sommige gezinnen brengen we de pakketten bovendien aan huis, en ook de benzine staat nog altijd duur. Dat alleen al is een uitgavepost van zo’n 750 euro per maand”, aldus Myriam. Door corona zagen ze bij de vzw al dat steeds meer gezinnen nood hadden aan die voedselhulp, en daar komen in de huidige moeilijke tijden nog altijd nieuwe gezinnen bij.

“Sinds de energiecrisis komen ook tweeverdieners in de problemen. Maar volgens mij is dat slechts het topje van de ijsberg: veel mensen schamen zich ervoor dat ze de rekeningen niet meer kunnen betalen”, klinkt het. Volgens een simulatie van Engie zou Myriam met haar vzw nu voor de periode van februari nog 6.000 euro moeten opleggen. “Ik ben dan meteen zelf aan het rekenen gegaan en er zit niets anders op dan onze maandelijkse ledenbijdrage op te trekken: in plaats van dertig euro, gaan we voortaan veertig euro moeten vragen. Ik doe dit niet graag, maar het is dat of de boeken toedoen. Ik wil niet dat die tachtig gezinnen straks allemaal in de kou blijven staan”, aldus Myriam. Om uit de kosten te geraken, organiseert de vzw op 3 december een sinterklaasfeest in de Wielingen. “Er zijn ook vrijwilligers die zelfgemaakte geurkaarsen verkopen. Alle beetjes helpen, want het water staat ons echt aan de lippen.”

Inschrijven voor het sinterklaasfeest kan tot 26 november via myriam.verstraeten2@telenet.be (WK)