Vzw IMLandelijk vraagt aandacht voor misbruikslachtoffers buiten de kerk

Eind dit jaar blikte onze krant samen met slachtoffer Jan Puype terug op het seksueel misbruik in de kerk. Naar aanleiding daarvan nam vzw IMLandelijk, een organisatie die zich al 19 jaar inzet voor slachtoffers van seksueel geweld en misbruik, met ons contact op. “We willen aangeven dat dit slechts een fractie is van de vele misbruiken die plaatsvinden binnen verschillende sectoren”, zegt vertegenwoordiger Marleen Achtergaele.

“Allereerst willen we benadrukken dat we het ontzettend jammer vinden dat Jan, en veel anderen, slachtoffer zijn geworden van misbruik door mensen binnen een pastorale sfeer. Het is belangrijk dat dit soort verhalen gedeeld worden en dat er aandacht komt voor deze problematiek. We zijn dan ook blij dat er recent met het Canvas-programma ‘Godvergeten’ een reportage is gemaakt rondom dit thema”, steekt Marleen Achtergaele (63) uit Bissegem van wal. “Maar we willen ook de aandacht richten op slachtoffers van seksueel misbruik en grensoverschrijdend gedrag buiten de pastorale sfeer.”

Je zei dat slachtoffers in de kerk slechts een fractie zijn van de vele misbruiken?

“De grootste groep slachtoffers komt voor binnen het gezin. Incest is een problematiek die al eeuwenlang bekend is, maar de erkenning en het maatschappelijk debat erover hebben zich pas in de moderne tijd serieus ontwikkeld. Sigmund Freud, de grondlegger van de psychoanalyse, bracht incest in de vroege 20ste eeuw indirect in de discussie met zijn theorie van de oedipuscomplex. Dit zorgde voor een verhoogde aandacht voor de dynamiek binnen gezinnen, maar het leidde ook tot taboe en controverse.”

“Wat we helaas moeten vaststellen is dat het maatschappelijk en juridisch gezien uitermate moeilijk is voor slachtoffers binnen het gezin om bewijs te leveren. In veel gevallen is bewijs het belangrijkste onderdeel van een rechtszaak, en dat is juist wat incestslachtoffers vaak niet kunnen leveren.”

Jullie hebben in het parlement gepleit voor meer aandacht voor deze problematiek?

“Inderdaad, we hebben al meerdere keren gesproken voor het parlement en de parlementaire commissie seksueel misbruik. In 2010 werd er in een commissie al gesproken over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de kerk. Wij spraken destijds namens de slachtoffers in Vlaanderen, maar er waren ook andere sectoren aanwezig die hun klachten en zorgen met betrekking tot misbruik aankaarten.”

“Enkel de problematiek binnen de kerk werd verder onderzocht. De vraag waarom er een splitsing is gemaakt tussen verschillende sectoren blijft nog steeds onbeantwoord door de overheid. We hebben en blijven aandringen om ook de slachtoffers buiten de kerkelijke sfeer dezelfde aandacht en erkenning te geven als deze binnen de kerk.”

“We gaan volledig akkoord met wat Jan Puype in het artikel zegt, namelijk wie fout is, moet gestraft worden. Maar dat gebeurt nu niet. En dan spreken we nog niet over de huidige uitspraken en casussen. Iedereen verdient een gelijkwaardige behandeling. Wij pleiten voor opvangpunten, met dezelfde opgelegde voorwaarden als binnen de kerk, maar dan binnen instituten, sport, cultuur, scholen, ziekenhuizen, enzovoort. Alsook een herstelfonds voor alle slachtoffers van seksueel misbruik, ongeacht de sector waarin dit heeft plaatsgevonden.”

Hebben jullie iets gepland voor slachtoffers of hun familie als ze hun verhaal willen delen?

“We roepen slachtoffers, maar ook mensen in hun omgeving, op om hun ervaringen met ons te delen. Of dit nu via een gedicht, schilderij, tekening of andere creatieve uiting is, alles is welkom. We willen een boek creëren met hun werk – anoniem of met naam – en dit delen met iedereen zodat het spreekwoord ‘een beeld zegt meer dan duizend woorden’ waarheid wordt. Meer informatie daaromtrent kan je bekomen door het contactformulier op onze website in te vullen. We behandelen alles met de nodige discretie en respect.

“We hopen dat meer mensen hun stem laten horen en dat we samen kunnen zorgen voor een beter systeem voor de slachtoffers van seksueel misbruik en geweld.”