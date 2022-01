Vzw De Statie organiseert het Geefplein in Sijsele: “Rommelmarkt waar je je portefeuille mag thuislaten”

Op zaterdag 5 februari organiseert vzw De Statie opnieuw het ‘Geefplein’ in parochiaal centrum De Kring in Sijsele. “Een geefplein is eigenlijk een soort rommelmarkt maar waar alles gratis is”, zegt An Vannevel.

Vzw De Statie pakt wel vaker uit met feestelijke evenementen om leven in de Sijseelse brouwerij te brengen maar de initiatiefnemers hebben ook oog voor sociale projecten waarbij burgers elkaar steunen. Daarom organiseert de vzw op 5 februari dus weer het ‘Geefplein’ in zaal De Kring naast de kerk in Sijsele. “Een Geefplein is eigenlijk een rommelmarkt, maar dan wel eentje waar je je portefeuille niet nodig hebt”, zegt An Vannevel van vzw De Statie. “Wat je echt kan gebruiken, mag je gratis meenemen, maar het is dan wel de bedoeling dat je het niet doorverkoopt. Op verschillende data kunnen mensen hun spulletjes – zoals kledij, speelgoed, keukengerief, meubilair, decoratie of gelijk wat je maar weg wil – komen doneren zodat we het voorafgaand aan het Geefplein zelf kunnen controleren en sorteren.”

Dat kan alvast op zaterdag 22 januari van 13.30 tot 16.30 uur in De Kring maar ook op woensdag 26 en zaterdag 29 januari op dezelfde locatie. Tijdens het Geefplein zelf, op 5 februari van 10 tot 16 uur in zaal de Kring , kan iedereen langskomen om rond te snuisteren in de gegeven spullen of een babbeltje te slaan. Het is nog afhankelijk van de dan geldende coronamaatregelen of de bar zal open zijn en of er muzikale animatie mogelijk is.

“Ik ben er samen met mijn medeorganisatoren van overtuigd dat er nog steeds te veel nog bruikbare spullen weggegooid worden of stof blijven vergaren op de zolder. Met een Geefplein willen wij deze spullen een ‘tweede leven’ geven bij mensen die ze goed kunnen gebruiken. Een Geefplein brengt mensen dichter bij elkaar. De eerste donaties hebben we al ontvangen, maar we kunnen altijd nog wel spullen gebruiken. Straks gaan we aan de slag om alles netjes te sorteren zodat onze bezoekers op zaterdag 5 februari kunnen genieten van een overzichtelijk Geefplein.”