Vzw achter ouderenzorg verrast met gloednieuwe kinderopvang in Kortemark

Jonge ouders in Kortemark zullen een zucht van verlichting slaken, want vanaf het najaar van dit jaar kan hun kroost terecht in een gloednieuwe kinderdagopvang.

Verrassend is dat dit initiatief uitkomt van de organisatie waarvan ook vzw Blijvelde wzc lid is, de vzw die in de streek bekend staat voor zijn breed aanbod aan ouderenzorg. “Via onze sociale dienstverlening werden we geconfronteerd met de acute nood aan kinderopvang in de regio. Dus besloten we vanuit onze maatschappelijke opdracht hier iets aan te doen.” In de kersverse kinderdagopvang zullen op weekdagen 18 baby’s en peuters begeleid worden.

Samenwerkingsorganisatie De Hoeksteen vzw, waar ook vzw Blijvelde wzc in participeert, pakt in Kortemark uit met dit nieuw kinderdagverblijf waar maar liefst 18 baby’s en peuters van 0 tot 3 jaar terecht zullen kunnen. “Voor alle duidelijkheid: de uiteindelijke initiatiefnemer is de vzw ‘Kinderopvang De Hoeksteen’”, verklaart coördinator Jelle Goderis.

Nieuwe kinderopvang op de Blijvelde-site

Door de dagelijkse werking in de ouderenzorg kwam ook steeds meer de acute nood aan kinderopvang in het vizier. Algemeen directeur Jurgen Duyck: “Het tekort aan kinderopvangplaatsen in het Kortemarkse is erg acuut. Dat borrelde ook op in regelmatige contacten met het lokaal gemeentebestuur. Aangezien wij over een stevige structuur en gekwalificeerde omkadering beschikken, liep onze denkoefening verder uit. Wij zijn immers een social profit organisatie die zijn maatschappelijke functie heel degelijk wil vervullen en zich bekommert om allerlei noden. Nu dus ook breder dan ouderenzorg. Bovendien heeft de Vlaamse overheid ons gevraagd onze multifunctionele werking verder uit te bouwen, gericht op de buurt en de lokale bevolking. Algauw waren de krijtlijnen uitgezet van wat tegen het eind van dit jaar een heel professioneel opzet zal worden. Uitstekend opgeleide medewerkers zullen er elke dag de kleintjes opvangen.”

Hiervoor zijn ondertussen in Kortemark ingrijpende werken gestart in een bestaand gebouw op de Blijvelde-site in de Hospitaalstraat, vlakbij waar ook het Lokaal Dienstencentrum De Wimperlinde en het Sociaal Huis hun publiek bereiken.

Ook bij andere woonzorg-collega’s van De Hoeksteen wordt momenteel, naast hun bestaande brede waaier aan ouderenzorg, kinderopvang in de steigers geplaatst. Meer bepaald in Dadizele, Merkem en Wervik. Telkens in overleg met de lokale overheid.