Vrouw sukkelt in het water in Menen, wandelaar merkt haar op

Zaterdagvoormiddag werd de brandweer naar de Arkebrugweg gestuurd, nadat een dame in het water terecht was gekomen. De duikploeg kon het slachtoffer uit het water helpen, waarop ze naar het ziekenhuis werd gebracht.

Het was een wandelaar die rond 10 uur de dame in de Leie zag liggen. Hij verwittigde de hulpdiensten, die in een recordtijd ter plaatse waren. Leden van de duikeenheid van de brandweer sprongen in het water en brachten de dame naar de oevers. Het slachtoffer overleefde het voorval en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Over de precieze omstandigheden bestaat nog heel wat twijfel. De politie opende een onderzoeksdossier om het geheel te kunnen uitklaren. Het jaagpad, tussen het zwembad en de Arkebrugweg, werd een tijdlang volledig afgesloten.