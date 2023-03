Zwembad De Krekel voorlopig gesloten

Zwembad De Krekel blijft woensdag onverwacht gesloten. Een buis van de overloop is losgekomen en dat moet eerst hersteld worden. “We moeten even wachten op materiaal, maar hopen eerstdaags de deuren te heropenen”, zegt schepen van Sport Virginie Derumeaux (N-VA).

Het Izegemse zwembad bleef woensdag dicht door een technisch probleem. “Een buis van de overloop is losgekomen. Een klein defect dat hoogstwaarschijnlijk snel kan opgelost worden. Aan de kuip zelf is er geen probleem”, zegt schepen van Sport Virginie Derumeaux. Zij ging onmiddellijk ter plaatse om het probleem vast te stellen. “We wachten nu op materiaal maar hopen zo snel mogelijk de deuren terug te openen.”

Ondertussen maakt de stad volop plannen voor de bouw van een nieuw zwembad. “We organiseerden een enquête bij de bevolking. Tegen eind juni hopen we alle resultaten te bundelen om dan volgend jaar, tegen het einde van deze legislatuur, het plan voor te stellen. Het is de bedoeling het nieuwe zwembad in de loop van de volgende legislatuur te bouwen. Op dezelfde locatie of niet, dat is voorlopig nog onduidelijk. We hebben wel al een studiebureau aangesteld om ons bij dit project te begeleiden.”