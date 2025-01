Zaal huren? Tickets kopen? Dat kan voortaan ook online in Oudenburg

Voortaan is het mogelijk om via reservaties. oudenburg.be een zaal te huren of tickets te kopen voor lokale voorstellingen. De ‘oude’ manier blijft evenwel behouden voor wie minder vlot met een computer overweg kan.

Het stadsbestuur maakt het reserveren van zalen en het kopen van tickets eenvoudiger en sneller dankzij een gloednieuw online reservatiesysteem. Inwoners kunnen vanaf nu vanuit hun luie zetel zalen huren denk aan Ipso Facto, Arnolduszaal, dienstencentrum Biezenbilk, het dorpshuis van Roksem of het gemeenschapscentrum van Westkerke of kaarten kopen voor evenementen en cursussen.

“Iedereen kan nu volledig online tickets betalen en digitaal bewaren of printen. Het platform biedt een duidelijk overzicht van activiteiten, zodat iedereen gemakkelijk op de hoogte blijft van het aanbod. Voor events in Ipso Facto krijg je ook de kans om je favoriete plek te kiezen”, duidt cultuurschepen Stefaan Reynaert (Voor Oudenburg). “Dankzij de koppeling met de UiTPAS houdt het systeem automatisch rekening met sociale kortingsformules.”

Geen risico’s

Ook het reserveren van een zaal kan nu dus online. “De voorbije jaren werden de verschillende zalen aangepakt. Zo willen we ervoor zorgen dat inwoners en verenigingen ook zelf meer gaan organiseren. Wel, zij kunnen nu makkelijk een zaal vastleggen”, duidt schepen van Evenementen Jeroen Lingier (Voor Oudenburg). “Er is geen risico op dubbele boekingen of verloren aanvragen.” Volgens Reynaert centraliseert het systeem alle aanvragen in real-time, zodat de stadsdiensten alles op de minuut kunnen opvolgen.

Minder kosten

“De communicatie verloopt soepeler, klanten en collega’s ontvangen automatisch updates over de status van hun aanvraag. Dit alles betekent: minder mails, minder telefoontjes, minder papier en inkt, minder administratie, minder personeelskosten.” Het stadsbestuur wijst er wel op dat iedereen nog altijd fysiek of telefonisch kaartjes kan kopen of zaalaanvragen kan doen. “Zo blijft het aanbod voor iedereen toegankelijk”, besluit burgemeester Anthony Dumarey (Voor Oudenburg). (TVA)