Wout (16) is jongste racekampioen en dat zonder… rijbewijs: “Mijn leven staat in het teken van auto’s”

Al sinds zijn vierde is Wout Sneppe uit Veldegem gebeten door auto’s en autosport. En alhoewel hij nog maar 16 jaar is, werd hij de jongste kampioen ooit in de VW Fun Cup, een reeks uithoudingsraces in binnen- en buitenland. “Ik kreeg het niet cadeau. Als piloot moet je het verschil maken.”

Wout is de zoon van Davy Sneppe en Stefanie Verbeerst. Het gezin woont in de Bosserijstraat in Veldegem. Wout zit in het vijfde middelbaar. Hij volgt de richting automechanica in het VTI in Torhout en werkt als jobstudent bij garage Tavernier in Zedelgem.

Dat hij in de auto(sport)wereld zou belanden, stond in de sterren geschreven. “Mijn leven staat in het teken van auto’s. Ik kreeg het als het ware als baby mee met de paplepel. Carrosserie, koersauto’s… ik heb het allemaal gezien bij mijn papa. Zo ben ik ook in het wereldje gerold. Op mijn vierde begon ik al met karten. Je zag enkel mijn helm boven de kart piepen”, lacht Wout.

Uithoudingsraces

“Het was een hobby, meer niet. Er was geen plan om later wedstrijden te rijden. Toch reed ik nu mijn eerste seizoen als autoracer en dat loonde, want ik werd de jongste kampioen ooit in de VW Fun Cup. Dat is een reeks uithoudingsraces in binnen- en buitenland. De races duren tussen de 8 en 25 uur en de piloten lossen elkaar af. Het is niet dat het mij cadeau gedaan werd en dat de andere racers mij voorlieten omdat ik 16 jaar ben. (knipoog) In de VW Fun Cup vertrekken we allemaal met een Vokswagen Kever, al zien ze er alleen maar aan de buitenkant zo uit. We vertrekken met een andere motor, al is dat wel van iedere racer een gelijkwaardige motor. Het is de piloot die het verschil moet maken.”

“Op mijn vierde begon ik al met karten. Je zag enkel mijn helm boven de kart piepen”

En het verschil maken, dat deed hij zeker. Want Wout haalde in zijn eerste seizoen niet één, maar twee titels binnen. Hij werd namelijk ook Rookie Champion, beste debutant dus. “Ik ben er trots op dat ik elke wedstrijd heb uitgereden zonder schade. In totaal won ik vier keer dit jaar en stond ik 13 keer goed voor elke keer op het podium”, aldus Wout die op het circuit mag racen zonder officieel rijbewijs, want dat heeft hij uiteraard nog niet. “In het jaar dat je 16 wordt, mag je starten als autoracer. Al moet je daarvoor wel een theoretisch en praktisch examen afleggen.”

Formule 1?

Volgend jaar begint een nieuw seizoen, trainen doet Wout ondertussen door te karten op het circuit in Poperinge en door thuis in de simulator te oefenen. “Het seizoen duurt van maart tot oktober, ik kijk er nu al naar uit. Wat de toekomst brengt? Het is moeilijk om sponsors te vinden, daarom zal ik volgend seizoen waarschijnlijk wat minder races rijden. Dus bij deze lanceer ik graag een warme oproep: wie ons team wil sponsoren, mag mij zeker contacteren!”

Of hij er van droomt om de nieuwe Max Verstappen te worden? “Voor Formule 1 is het al te laat, maar ik ben zeker nog ambitieus en wil blijven groeien. We zien wel wat de toekomst brengt!”