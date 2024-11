Word jij de volgende Kortrijkse Stadsartiest?

Kortrijk zoekt nieuwe Stadsartiesten. Ben je een muzikant (solo of in een groep) of voel je je meer thuis in dans, straattheater, kinderanimatie, circus of cabaret, en wil je graag jouw talent delen met een publiek? Het initiatief Stadsartiesten brengt Kortrijks talent in contact met de organisatoren van straat- en buurtfeesten.

Stadsartiesten zijn een officiële selectie van Kortrijkse creatievelingen. Wanneer organisatoren van straat- of buurtfeesten een Stadsartiest boeken op hun feest, krijgen ze een (gedeeltelijke) terugbetaling van de kosten. Afhankelijk van de grootte van de optredende groep betaalt de stad een vergoeding tussen 120 en 360 euro.

“Door de financiële drempel bij buurtcomités weg te nemen, krijgt Kortrijks talent meer kansen om op te treden en worden de straat- en buurtfeesten meteen een pak leuker”, zegt Wouter Allijns, schepen van Ontmoetingscentra. “In plaats van de oproep naar nieuwe artiesten jaarlijks te lanceren, gaan we dat vanaf nu tweejaarlijks doen omdat we vaststellen dat in een jaar tijd het aantal nieuwe artiesten eerder beperkt is.”

Al 105 keer een Stadsartiest geboekt

Het project Stadsartiesten gaat zijn vierde jaargang in en wint aan bekendheid. Steeds meer buurtcomités doen een beroep op een Stadsartiest om hun feest op te luisteren. Sinds de start in 2022 werd al 105 keer een Stadsartiest geboekt. Tijdens de eerste jaargang (1 april 2022 – 31 maart 2023) waren dat er 24. Voor de jaargang 2023 – 2024 waren dat er al 42. En met nog meer dan vier maanden te gaan (de huidige jaargang loopt nog tot 31 maart 2025) kregen deze jaargang al 39 Stadsartiesten speelkansen op straat- en buurtfeesten.

Wie kan Stadsartiest worden?

Iedereen die creatief bezig is en zijn/haar talenten wil tonen aan een publiek kan zich kandidaat stellen. Of dat nu in muziek, comedy, dans, kinderanimatie, circus, vuurspuwen, grime, … is, het maakt niet uit, zolang je maar een talent hebt dat je wil delen met anderen. Enige voorwaarden zijn: een link hebben met Kortrijk via wonen, werk en/of studies en een act kunnen opvoeren van minstens een uur.

Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier op www.stadsartiesten.be. Geef minstens drie geluidsfragmenten en enkele beeldfragmenten van een optreden, repetitie of promotrailer door. Je kan je kandidaat stellen tot 26 januari 2025.