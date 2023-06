Wie wordt zondag Belgisch Kampioen vinkenzang?

Het 63ste Belgisch Kampioenschap en de Provinciale Kampioenschappen vinkenzang vinden op zondag juni plaats langs de Provinciebaan in Koekelare. De organisatie wordt in goede banen geleid door KM De Bogaardvink uit Kortemark.

Na Houthulst, die vorig jaar het kampioenschap organiseerde, is het nu dus opnieuw de beurt aan KM De Bogaardvink uit Kortemark om het Belgisch Kampioenschap en de Provinciale Kampioenschappen te organiseren. De vele vrijwillige medewerkers zijn met deze organisatie niet aan hun proefstuk toe. Eerder al pakten ze uit met de nationale titelstrijd in 2018.

“De inschrijvingen gaan door op zaterdag 3 juni van 13.30 uur tot 19 uur en op zondag 4 juni van 6.30 uur tot 8 uur, en dat in OC De Kouter aan de Ichtegemstraat 2 in Kortemark”, steekt woordvoerder Benny Hoornaert van wal.

Programma

“De zetting zelf vindt plaats op zondagmorgen 4 juni. Dan mogen de vinken hun Vlaamse zangkunst overvloedig tonen. De zetting start om 9 uur en duurt tot 10 uur”, vervolgt Benny enthousiast.

“De zetting vindt plaats op de Provinciebaan in Koekelare en dit vanaf het rondpunt De Belhutte (Koekelare) tot aan het kruispunt De Reiger in Ichtegem”, klinkt het.

Na de zetting keren alle deelnemers terug naar OC De Kouter in Kortemark om de laureaten te huldigen. De huldiging is voorzien rond 10.45 uur. “Er is een rijkgevulde prijzenpot van 2.500 euro voorzien, te verdelen over vijf reeksen van 150 vogels”, zo besluit Benny Hoornaert.

Het inschrijvingsgeld bedraagt 2 euro en iedere deelnemer ontvangt na de zetting een levende bloem. (EV)