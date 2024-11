Vierde editie Winterpret in volle opbouw: “Nog meer inzetten op jonge gezinnen met kinderen”

Volgende week vrijdag opent op het stationsplein in Blankenberge de vierde editie van ‘Winterpret’.

Verwacht je opnieuw aan een gezellige winterbar, een sfeervolle kerstmarkt met minichalets, een glühweintoren en een magische LED-bal. De grote overdekte schaatspiste wordt opnieuw het centrale decor voor Winterpret. De piste is elke dag open vanaf 11 uur, voor scholen en jeugdbewegingen geldt een speciaal promotarief.

“Vanuit onze winterbar kunnen, onder het genot van heerlijke warme en winterse versnaperingen, de activiteiten op de schaatspiste goed worden gevolgd. Een sfeervol decor en de lekkerste winterdrankjes maken deze winterbar een meer dan gemoedelijke ontmoetingsplek, en we willen dit jaar ook nog meer inzetten op jonge gezinnen met kinderen. Elke woensdag voorzien we daarom leuke kinderanimatie. En ook aan de muzikale line-up is opnieuw veel aandacht besteed”, zegt organisator Angelino Depoorter. Winterpret is er van 29 november tot en met 5 januari.