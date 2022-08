Gewezen leerkracht brengt al 50 jaar zijn vakantie in Koksijde door: “Nu de kleinkinderen laten kennismaken met het strand en de zee”

Jos Leen, uit het Vlaams-Brabantse Bekkevoort, is samen met zijn zes broers en zussen mede-eigenaar van een appartement aan de zeedijk van Koksijde. Hij brengt er al decennialang zijn zomervakantie door en deed zo al een stevige duit in het zakje van de tweedeverblijfstaks. Toch is hij zijn vertrouwde vakantiezicht nog lang niet moe: “Nadat mijn vrouw en ik hier met onze kinderen kwamen, zijn nu de kleinkinderen aan de beurt.”

Jos Leen (64) is de vijfde van zeven kinderen. “Samen met mijn oudere zussen kwam ik als 14-jarige al naar Koksijde, om ons Frans wat bij te schaven. In 1981 stootten mijn ouders op dit ruime appartement met zeezicht in de Charleroistraat, waar zij hun hele kroost in opklapbedden te slapen konden leggen. Bovendien is er een kelder, waarin ze alle strandspullen konden opbergen.”

“Later kochten wij die flat met ons zevenen, waarbij iedereen hier tijdens de zomervakantie een week met zijn gezin kwam logeren. Als leerkracht bracht ik hier elk jaar ook veel andere schoolvakanties door, samen met mijn vrouw Suzy en onze drie zonen”, vertelt Jos.

Toppers

Hij kent dus niet alleen de beste toeristische plekjes van de kustgemeente, maar weet ook in welke periode je die het best komt opzoeken. “Onze kinderen moesten destijds de Seaking gezien hebben, een gocart gehuurd hebben op de dijk, een ijsje van Verdonck gelikt hebben, bij restaurant Siska gaan eten zijn en in de zee gedoken hebben om van een geslaagde vakantie te spreken”, herinnert Jos zich.

Koksijde heeft door de jaren toch wel wat aan standing ingeboet

“Tegenwoordig zoeken wij vooral de rust en de natuur – én de horecazaken – op tijdens de vele wandel- en fietstochten naar de buurgemeenten, waarvoor we ook dikwijls de tram nemen”, pikt Suzy in. “En dat niet alleen in de zomer, maar zeker ook in de wintermaanden. Zo zagen we al eens een deels bevroren zee bij -11 graden: prachtig! Zonnekloppers of pootjebaders zijn wij niet zozeer, maar we observeren die wel graag van achter ons raam. Zeker wanneer het begint te regenen en je het strand op enkele minuten ziet leeglopen”, lacht ze.

“Qua evenementen vonden wij de bloemencorso, het stripfestival in de Duinenabdij en het vrouwentennistornooi met Kim Clijsters echte toppers. Tegenwoordig vinden we het ook heel leuk om met valentijn en carnaval naar hier te reizen”, aldus Jos.

Vakantieverjaardag

Na al die jaren geniet het koppel nog altijd van de zonsondergangen vanop de vierde verdieping van flatgebouw Nevada. Hun kinderen zijn echter niet zo’n grote Koksijde-fans. “Als tieners vonden zij dat hier ’s avonds maar weinig te beleven viel en dat uitgaansleven is er ondertussen alleen maar verder op achteruit gegaan”, meent Jos. “Koksijde heeft door de jaren heen ook wat aan standing ingeboet, waardoor de beter gestelde Vlamingen naar Nieuwpoort of Middelkerke zijn uitgeweken”, stelt hij.

Toch is de gepensioneerde leerkracht van plan om naar de kustgemeente te blijven afzakken, ook nu het gedeelde familie-appartement verkocht wordt. “Nu onze kinderen het huis uit zijn, willen we onze twee kleinkindjes ‘bekeren’. Ook hen willen we dus laten kennismaken met wat de duinen, het strand en de zee te bieden hebben”, klinkt het.

Maar eerst moet die vijftigste vakantieverjaardag gevierd worden. “Tien jaar geleden aperitiefden we met hele gezin met hapjes en cava op het strand, tussen twee regenbuien door. Ook deze nieuwe mijlpaal zullen we zeker niet ongemerkt laten voorbijgaan, al zullen we nu wellicht eerder een restaurant opzoeken”, zegt Jos tot besluit.