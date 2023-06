Geen moment verveling tijdens Zomer in Kortrijk

Deze zomer valt er van alles te beleven in Kortrijk en de deelgemeenten. Het aanbod is enorm: van de traditionele zomermarkten, Leiefeesten, festivals en openluchtcinema’s tot afsluiter ‘t Hof Van Commerce op 2 en 3 september.

De Zomer van Kortrijk begint al op 23 juni met de centrumbraderie met dit jaar als centraal thema muziek en met animatie voor de kinderen.

Leiefeesten

Op 6 en 13 juli en 17 en 24 augustus zijn er opnieuw Zomermarkten op het Jozef Vandaleplein en het Sint-Maartenskerkhof. Op 8 juli zijn er Leiefeesten op de Grote Markt met de Ketnetband en een kinderdorp. Daarna volgt Ontpopt en een resem dj’s.

De traditionele Guldensporenviering heeft plaats op 10 juli. Op dezelfde dag is er ook Vlaanderen Muziekland op het Schouwburgplein met onder anderen Bart Kaëll, De Romeo’s, Sabien Tiels, Gene Thomas, The Starlings en Udo op het podium.

Op 15 juli organiseert Wild Westen BOS! een muziekfestival met onder anderen Flip Kowlier, Ruben Block en Mooneye. Uiteraard wordt ook de nationale feestdag gevierd op 21 juli met de herdenking van de gesneuvelden van de wereldoorlogen en een optocht met legerkorpsen en vaandeldragers van de Vaderlandslievende Verenigingen.

15 jaar Alcatraz

Van 11 tot en met 1 augustus zijn er 108 bands te gast op het Alcatraz Metal Festival. Het wordt een bijzonder feestje omdat Alcatraz 15 jaar bestaat. En natuurlijk mag Kamping Kitsch Club niet ontbreken in de zomer. Dat foute feestje heeft plaats op 19 augustus. En op 2 en 3 september viert ‘t Hof van Commerce hun 25-jarig jubileum. De heren vieren deze verjaardag op het Nelson Mandelaplein met twee exclusieve concerten.

Verder is er nog drie weken lang Openluchtcinema te beleven, kan je de zomerfietsroute volgen, genieten op de minigolf in Overleie, het historisch stadhuis bezoeken of een al dan niet gegidste stadswandeling maken, zwemmen in het openluchtzwembad of in Lago, de Leie verkennen per boot of genieten van het zomerspeelplein op de Grote Markt. Het thema daar is de Far West. Voor de kinderen is er op 1 juli het Springkastelenfestival Boink.

Zomer in deelgemeenten

Natuurlijk zomert het ook ook in de deelgemeenten. Elk weekend kan je wel ergens terecht voor een festival, een optreden, een aperitief, een film of een zangstonde.

Op 1 en 2 juli zijn er Centrumfeesten in Bellegem en van 7 tot en met 9 juli Watermolenfeesten met Café Chantant gevolgd door een optreden van de Turbo Alive Band.

Zaterdag staat de verkiezing van Tineke van De Watermolen op het programma en zondag sluiten de Green Onions de feestelijkheden af.

Openluchtcinema

In Rollegem, Bissegem en Marke is er ook openluchtcinema. Heule viert Heule Congé op 14 juli, Kooigem houdt op 15 juli Volksfeesten en Marke doet Boem Boem van 14 tot en met 16 juli.

Bissegem organiseert van 16 juli tot en met 20 augustus Grasperitief met aperitiefconcertjes. De Rollofeesten in Rollegem hebben plaats op 25 en 26 augustus en de Zwingel Apero op 27 augustus in Bellegem.

Campagnebeelden

Om het rijkgevulde programma nog beter in de kijker te zetten, lanceert de stad vijf originele campagnebeelden met als thema ‘Zomer in Kortrijk’. De foto’s hinten naar een modeshoot op typisch zomerse plekken in de stad. De getallen verwijzen naar kenmerkende cijfers over de locatie.

Met deze beelden en bijhorende advertenties wil de stad zoveel mogelijk bezoekers verleiden om niet enkel een event te bezoeken maar ook te blijven overnachten. Een influencercampagne moet dit nog extra in de verf zetten.

Het volledige zomerprogramma vind je op www.zomerinkortrijk.be . De webstek verwijst door naar de vernieuwde toerismewebsite www.visitkortrijk.be, waar je een bundeling vindt van alle info rond shopping, events die een breder publiek aanspreken en het vaste toeristisch aanbod in Kortrijk.