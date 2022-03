Zes nieuwe stadsgidsen krijgen hun diploma

Afgelopen zaterdag stelde Izegem zes gloednieuwe stadsgidsen voor. Na een cursus van een paar maanden en heel wat examens mogen zes Izegemnaars groepen door de stad en Eperon d’Or gidsen. Ze kregen hun diploma uit handen van schepen van Musea Kurt Himpe.

Het Izegemse gidsenteam telde tot zaterdag nog 23 leden en dus was het tijd om wat nieuwe mensen aan de groep toe te voegen. Daarop organiseerde de stad voor de zesde keer een gidsencursus. “De aspirant-gidsen kregen een brede waaier aan verschillende vakken te verwerken. Zo was er uiteraard een cursus over de borstels en de schoenen, maar ook onze kastelen, de geschiedenis van Izegem en een vlasfietstocht waren bijvoorbeeld deel van het lessenpakket”, vertelt Gertjan Remmerie, conservator van Eperon d’Or. “We hebben in onze stad veel te bieden en al die aspecten kwamen aan bod in de cursus. De verschillende cursussen werden telkens gegeven door een expert ter zake en de cursisten kregen per vak een cursus.”

Eindwerk

“De kandidaten maakten allemaal een eindwerk over onze stad en volgden in totaal 55 uur les van september tot december. In februari volgden dan niet minder dan 15 examens, dus ze kregen hun diploma zeker niet zomaar”, zegt Chantal Bracke, voorzitter van de Izegemse gidsen. “We zijn heel blij dat we deze zes mensen nu ook bij ons team kunnen rekenen, want er was dringend nood aan nieuwe mensen. De nieuwe gidsen die hun diploma kregen zijn Henk Van Den Berghe, Bie Vangheluwe, Guido Deblauwe, Gerda Vanhee, Laura Vandamme en Melissa Vanwijnsberghe. Ze wonen allemaal in Izegem.” De vorige gidsencursus die de stad organiseerde dateerde al van 2017. Toen slaagden negen gidsen voor de examens. “Het is noodgedwongen een kalme periode geweest in ons museum, maar we hopen hier snel verandering in te brengen nu de maatregelen het weer toelaten.” legt Kurt Himpe (N-VA), schepen van Musea uit. “Onze stad wordt vaak bezocht en we hebben deze mensen dus zeker nodig om die groepen in ons prachtige museum rond te leiden. De gidsen kunnen ook ingezet worden voor stadswandelingen en bezoeken aan ons Museum voor Stoom en Stroom.”

Meelopen met ervaren gids

De gidsen zelf waren heel tevreden dat ze hun diploma eindelijk in ontvangst mochten nemen. “Het is zeker een pittige periode geweest”, licht kersverse gids Henk Van Den Berghe toe. “We hebben met ons groepje heel wat lessen gevolgd. Daarna kwamen de vele examens die zeker niet te onderschatten waren. Gelukkig konden we rekenen op de steun van alle lesgevers en het mooie team van Eperon d’Or. We gaan ons nu allemaal wat inwerken door mee te lopen met de ervaren gidsen zodat we dan zelf aan de slag kunnen. We kijken er met zijn allen erg naar uit om een geïnteresseerde groep onder ons hoede te nemen!” (Melissa Vanwijnsberghe)