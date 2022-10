Westtoer verwacht beperkte impact aan zee van nieuwe vakantieregeling Franstalig België

Provinciebedrijf Westtoer verwacht maar een beperkte impact van de nieuwe vakantieregeling in Franstalig België op het vlak van bestedingen aan de kust. Dat zegt Westtoer in de aanloop naar de eerste verlengde herfstvakantie in Franstalig België. Volgens de voorzitter van Westtoer Sabien Lahaye-Battheu zorgt de nieuwe regeling voor een verbreding van het toeristisch seizoen.

Voor de eerste keer duurt de herfstvakantie aan de kust twee weken. Door de nieuwe regeling van schoolvakanties in Franstalig België hebben Walen en Brusselaars vrij van 24 oktober tot 6 november. De herfstvakantie in Vlaanderen is gepland van 31 oktober tot 6 november.

Tal van evenementen

Volgens Westtoer zal de nieuwe regeling slechts beperkt impact hebben op het vlak van bestedingen aan zee. “Spreiding in tijd en ruimte is een belangrijk aspect in het hedendaags toerisme”, aldus Lahaye-Battheu.

Volgens Westtoer is de toeristische sector aan de kust goed georganiseerd om ook buiten het zomerseizoen vakantiegangers te ontvangen. “Voor de langere herfstvakantie hebben de kustgemeenten zich alvast goed voorbereid. Zo worden er in verschillende kustgemeenten tal van evenementen georganiseerd tijdens de herfstvakantie.”

Lastminuteboekingen

De hotels en vakantiewoningen aan zee noteren een rustige start van de twee vakantieweken. “Het is afwachten wat de impact is van de nieuwe regeling van schoolvakanties in Franstalig België. Bij goed weer verwacht de sector nog lastminuteboekingen”, klinkt het bij Westtoer.

Naast de herfstvakantie valt ook de paasvakantie in Franstalig België op een ander moment dan in Vlaanderen. De paasvakantie voor Walen en Franstalige Brusselaars is gepland van 1 mei tot 14 mei. In Vlaanderen loopt de paasvakantie van 3 tot 16 april.