Theaterwandeling duikt in geschiedenis van Fort Napoleon: “We spelen de vele gebeurtenissen doorheen de jaren na”

Het Fort Napoleon in Oostende heeft een rijkgevulde geschiedenis en werd doorheen de jaren voor verschillende functies gebruikt. Tijdens de theaterwandeling Histoires Fortes op 16 en 17 september zullen bezoekers de geschiedenis tot leven zien komen in het fort zelf. Uniek daarbij is dat drie Oostendse theatergezelschappen samenwerken met in totaal 40 spelers.

Het Fort Napoleon is één van de bekende landmarks van Oostende. Maar wie kent de volledige geschiedenis van deze unieke plaats? Waarom was er in het begin van de negentiende eeuw nood aan een versterking van de kustlijn? Wat gebeurde er met het fort eens de Franse bezetter het, kort nadat het afgewerkt was, achtergelaten had? In theaterwandeling Histoires fortes wordt de rijke geschiedenis van het bouwwerk- en vooral van de mensen die erin huisden- tot leven gebracht.

“We doen dat met een lach en een traan”, licht Kathelijn Vervarcke, die met de Dakbroeders al heel wat ervaring heeft met historisch theater op locatie. “We proberen de geschiedenis tot leven te brengen door scènes na te spelen. De dialogen heb ik geschreven, in die zin is het historische fictie, maar dankzij de hulp van de Heemkundige Kring De Plate vertrekken we wel vanuit het waargebeurde verleden. Wat er verteld is hier ook wel effectief gebeurd. De voornaamste lijn is dat fort eigenlijk nooit gebruikt is waarvoor het gebouwd is. Napoleon had het bevel gegeven om het fort te bouwen omdat hij rond 1800 dacht dat de Engelsen aan de kust zouden binnenvallen. In 1811 is hij in Oostende geweest om het Fort te komen inspecteren. De Oostendenaars protesteerden tegen hem door hun lichten niet aan te steken voor de blije intrede. We starten de wandeling daarom ook met een scène waarbij burgemeester Van Iseghem de burgers probeert te kalmeren in een herberg om geen amok te maken als Napoleon komt”, licht Kathelijn toe.

Er wordt bewust in het dialect gespeeld. “We doen dat bewust omdat dialect steeds meer aan het verdwijnen is, maar in het lokaal toneel komt het wel nog tot zijn recht. We proberen dit immaterieel erfgoed op die manier in ons erfgoedverhaal te verwerken.”

Terug in de tijd

De wandeling gaat verder naar een scène uit 1870. “Het fort is eigenlijk nooit gebruikt geweest waarvoor het gebouwd werd want kort nadien is Napoleon gevallen bij de slag om Waterloo. In 1870 had je de Frans-Duitse oorlog en toen werden hier oorlogsvluchtelingen ondergebracht. Dat is een weinig gekend gegeven. De burgemeester had opgeroepen om goederen te komen brengen, maar de mensen hadden natuurlijk niets. De volgende scène gaat over de alsjeblieftmeisjes oftewel prostituees in de Eerste Wereldoorlog. Dat is allemaal gebaseerd op echt gebeurde feiten. We zullen over dit onderwerp ook nog een podcast uitbrengen.”

Uniek is dat maar liefst drie toneelgezelschappen samenwerken met 40 acteurs en actrices uit nog meer verschillende gezelschappen. De Dakbroeders, Spiegel en Studio Amici met jongerentheater en enkele jongeren van Athena werken samen. “Dat is toch redelijk uniek in Oostende. In het verleden werd er niet zo vaak samengewerkt omdat iedereen met zijn eigen ding bezig is. Het is leuk om elkaar nu te kunnen versterken”, zegt Vervarcke nog.

Karen Vyane en Guy Van Daele spelen normaal bij De Coulisse in Bredene. “We spelen mee op vraag van Kathelijn. Het is voor ons een leuke afwisseling. Je speelt heel dicht bij de mensen en je hoort meteen wat ze ervan denken. We kennen het fort ook al sinds kind. Je kan hier een ander verhaal brengen dan op een toneel.”