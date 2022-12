Nieuwe Arenbergwandeling verbindt bossen met Koekelare-centrum

Op zaterdag 26 november werd in De Brouwerij, de nieuwe Arenbergwandeling voorgesteld. De nieuwkomer is een stevige kuitenbijter van bijna 15 kilometer en verbindt het centrum met de bossen. Wandelaars kunnen een plan en toelichting verkrijgen bij de dienst Toerisme.

Een mooie mix van natuur, een snuifje cultuur en geschiedenis. Toerismeschepen Jessy Salenbien is trots op de nieuwkomer in het Koekelaarse wandelaanbod. “In tegenstelling tot de Koekelarebergwandeling verkennen we hier vooral de zuidkant van Koekelare. Langs de uitlopers van het plateau van Wijnendale bereiken we de enige echte Koekelaarse wijngaard.”

“Via eeuwenoude wegen stappen we dan naar de bossen die eigendom waren van de Duitse familie van Arenberg. Hier maken we kennis met de Koekelare-den en relicten uit de Eerste Wereldoorlog, waaronder een oefenveld van het Duitse leger.”

Praktisch

De wandelkaart met plan en toelichting (1 euro) is verkrijgbaar bij de dienst Toerisme, Sint-Maartensplein 15B, tijdens de openingsuren.

(EV/foto GC)