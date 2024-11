Nieuw infobord voor Coppen Piershouckbrug en Van Maerlantroute

Aan de Coppen Piershouckbrug werd een toeristisch infobord ingehuldigd. Deze brug over de Blankenbergse vaart verbindt de trage weg die begint aan Strooienhaan in Houtave, met de Heerweg in Meetkerke.

“Deze trage weg, bedoeld voor fietsers en wandelaars, ligt te midden de weiden en landerijen, en loopt via de brug langs het Hagebos”, zegt schepen voor Toerisme Jacques Demeyere (Lijst Burgemeester). VVV-Zuienkerke nam de weg ondertussen ook op in de wandelroute Hazenpad, Westtoer paste de knooppuntroute aan en integreerde de trage weg in twee nieuwe fietsroutes genaamd ‘Proeven van Polderdorpjes’ en ‘Polderbedevaart’, respectievelijk 43 en 38 km. Beide fietsroutes zijn ook terug te vinden in een nieuwe gids van het Brugse Ommeland. Het gemeentebestuur gaat er nu samen met Westtoer nog een picknicktafel realiseren, en een vlonder over het water met zittribune. Ook de Van Maerlant Route kreeg een nieuw infobord. Die wandelroute opende al in 2012 maar het infobord aan het startpunt van de wandeling, in Houtave-dorp, sneuvelde tijdens de werken aan de Kapellestraat.