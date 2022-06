Matthijs Samyn staat voor eerste zomer als schepen: “We zijn soms nog te bescheiden”

Het moet een zomer lang de moeite zijn om in Roeselare te vertoeven, zowel voor eigen inwoners als bezoekers. Daarom dat een uitgebreid programma werd samengesteld met voor elk wat wils. “Je hoeft niet naar een andere stad te trekken om van de vakantie te genieten”, aldus schepen Matthijs Samyn.

Het wordt een drukke zomer in de Rodenbachstad, zoveel is duidelijk. Er valt heel wat te beleven, tot grote tevredenheid van Matthijs Samyn (35).

Hij staat voor zijn eerste zomer als schepen van Toerisme. “Als ik kijk wat we de afgelopen maanden samen met de diensten hebben kunnen verwezenlijken, dan kan ik alleen maar trots zijn”, opent Matthijs. “We willen de aantrekkingskracht van de stad vergroten, zowel voor eigen inwoners als voor mensen van buiten de stad. Tonen dat je hier van de verschillende aspecten kunt genieten, van de zomerbar aan de kop van de vaart tot bootje varen in het stadspark. We hebben enkele leuke hotspots gecreëerd waar het een zomer lang aangenaam toeven is. Die eigen inwoners meekrijgen, dat is voor mij een van de belangrijkste zaken voor de zomer. Zij zijn de ambassadeurs van de stad en vertellen hun ervaringen verder en verleiden zo misschien anderen om een bezoek te brengen aan de stad.”

Hotspots

“Mensen die nu naar Gent of Hasselt trekken, moeten we overtuigen dat er hier voldoende aanbod is en dat Roeselare meer dan de moeite is. We zijn soms nog te bescheiden. Roeselare is een prachtige stad!” Naast de vele hotspots, zijn er ook leuke activiteiten.

“Onze eigen inwoners, dat zijn de belangrijkste ambassadeurs voor de stad”

“Denken we maar aan de optredens op de Vlaamse en nationale feestdag. Daarnaast is er de terugkeer van de Parkies, iets waar heel wat mensen ongetwijfeld nostalgisch aan terugdenken. Ik heb alvast heel wat mooie herinneringen aan die dinsdagen in het park! Dit jaar op vrijdagavond. Daarnaast ben ik blij dat er naast de zomerspeelplaats er dit jaar ook een permanente speelcontainer op de Grote Markt komt, waar kinderen kunnen spelen terwijl de ouders genieten op een terras.”

Vakantiegevoel

“De zomer begint voor mij echt bij ‘t Vat van Rodenbach en eindigt met het Trax Festival eind augustus. Tussendoor zijn er ongetwijfeld heel wat fijne momenten. Zelf genieten we ervan om van bij ons thuis te vertrekken voor een wandeling zonder te weten wat de rest brengt. Het gebeurt regelmatig dat we dan vrienden tegen het lijf lopen, op een terras belanden, de kinderen eten een ijsje, enz. Die spontane ontmoetingen en het gezellig samenzijn met anderen, zeker na twee jaar corona, dat is voor het mij het ultieme vakantiegevoel.”