Logeren in artiestenverblijf van Dranouter

Dranoeter vzw, de organisatie achter Festival Dranouter, heeft de coronacrisis aangegrepen om te verbouwen en een artiestenverblijf te creëren. Hier krijgen artiesten de kans om meerdere dagen in Dranouter te verblijven en te werken aan hun projecten, meerdere dagen na elkaar te repeteren of om te genieten en inspiratie op de toen in de prachtige streek.

Dranoeter vzw heeft tijdens de coronacrisis alles behalve stilgezeten. De organisatie zette alles op alles om het publiek zo veel mogelijk live concerten aan te bieden door middel van de coronaveilige Dranouter Zomersessies en de Dranouter Kerksessies. En op de vrije dagen stak het team zelf de handen uit de mouwen en bouwden ze aan een uitgebreid artiestenverblijf met de naam ‘De Backstage’.

De Backstage

Een oud kantoorgebouw en een deel van de loods van VZW Dranoeter kregen een complete make-over. In deze gebouwen gebeurt jaarlijks de check-in van alle artiesten die komen optreden op het festival en wordt ook de backstage van het festival georganiseerd met alle faciliteiten. Naar de naam was het dan ook niet lang zoeken. Onder meer Brihang, Angèle, Selah Sue maar ook The Kooks, Tom Odell, Passenger, Goran Bregovic en zo nog veel meer topartiesten kwamen er al over de vloer.

© (Foto De Backstage)

Het verblijf is volledig ingericht in thema ‘festival’. Dranoeter vzw ademt muziek en dat mocht ook niet ontbreken in de inrichting van deze splinternieuwe accommodatie: dus kan je slapen in een flightcase of een drankje nemen uit de piano-bar.

De eerste artiest die er een week komt werken in de huidige artist in residence van Muziekcentrum Dranouter is Dries Bongaerts. Hij komt langs om te schrijven en te schaven aan een nieuw programma.

Ook vakantieverblijf

Het verblijf beschikt over 4 slaapkamers, 2 badkamers waarvan 1 volledig rolstoeltoegankelijk, een ruime leefruimte en open keuken. Nog een extra troef aan het verblijf is het groene terras met barbecue. En het zou natuurlijk geen project van Dranoeter vzw zijn als er niet aan duurzaamheid zou gedacht worden. Het verblijf draait op groene energie dankzij de zonnepanelen op het dak, er wordt maximaal regenwater gebruikt, er is een drinkwatertap en op de parking vind je ook vier laadpalen terug om elektrische wagens en fietsen op te laden.

Als het artiestenverblijf niet in gebruik is door artiesten, kan het ook door familie-en vriendengroepen geboekt worden als vakantieverblijf. Wie zich dus graag een weekend lang artiest in Heuvelland wil voelen kan vanaf nu dus ook vakantieverblijf ‘De Backstage’ boeken via www.debackstage.be

Dit project kadert binnen het Europees project Cupido (Interreg North Sea Region).