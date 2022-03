Kustfotografen tonen adembenemende plekken aan zee

Met de nieuwe campagne ‘Adembenemende plekken’ zet Westtoer de schoonheid van onze Belgische Noordzeekust in de kijker. Opgehangen rond vijf thema’s, zie je wat de regio te bieden heeft en dat allemaal door de bril van de kustfotograaf. “Een heerlijke vaststelling dat je je door de onverwachte schoonheid van de beelden soms afvraagt of dit wel een plekje is in eigen land”, zegt ambassadeur Misjel Decleer.

Voor de nieuwe campagne ‘Adembenemende plekken’ gingen Westtoer en de tien kustgemeenten in zee met 47 fotografen. Die samenwerking resulteerde in 140 unieke beelden die volgens Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter van het provinciebedrijf, stuk voor stuk een boeiend verhaal vertellen. “De beelden nodigen uit om de kust persoonlijk te komen ontdekken. Ze tonen de schoonheid ervan en stralen daarnaast ook een zekere fierheid uit”, klinkt het.

Alle tien kustgemeenten komen in de campagne aan bod. Voor elk ervan werd één of meerdere fotografen geselecteerd. “Met de zee als decor, is de kust een inspirerende regio om in beeld te brengen. Foto’s over de kust doen ons wegdromen; door de onverwachte schoonheid kan je je soms zelfs afvragen of dit wel een plekje is in eigen land. Een heerlijke vaststelling is dat”, zegt Misjel Decleer, natuurfotograaf en ambassadeur van de campagne, die opgehangen wordt rond vijf thema’s.

Westtoer lanceerde rond diezelfde thema’s ook 23 trips die op de website www.dekust.be overzichtelijk gebundeld werden: kindvriendelijke trips met een vleugje nostalgie, kunsttrips en maritieme citytrips aan zee, natuurtrips en tenslotte ook sportieve trips. Met de nieuwe online-applicatie ‘kustswiper’ – een beetje zoals Tinder maar dan met mooie plekjes – krijg je een adembenemende trip op maat voorgesteld. De campagne ‘Adembenemende plekken’ loopt in 2022 en 2023, de brochure is vanaf de paasvakantie gratis verkrijgbaar bij de diensten voor toerisme van de tien kustgemeenten.