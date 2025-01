Kortrijk sluit 2024 af met een record van meer dan 8 miljoen bezoekers

In 2024 vonden 8.114.621 bezoekers hun weg naar onze stad, een groei van 4,5 procent ten opzichte van vorig jaar en meteen het drukste jaar sinds de start van de metingen in 2019.

Kortrijk haalt de kaap van 8 miljoen bezoekers in 2024. Waar de stad in 2023 nog 7.761.831 bezoekers telde, kent 2024 ongeëvenaarde cijfers. “Met dit recordjaar toont Kortrijk zich opnieuw als een bruisende stad die steeds meer volk weet aan te trekken. De stad blijft inzetten op evenementen, gastvrijheid en aantrekkelijkheid van de binnenstad om deze trend verder te zetten in de komende jaren”, aldus burgemeester Ruth Vandenberghe.

Topmaanden en evenementen

Elke maand, met uitzondering van september en december, overtrof die van vorig jaar. Het succes is vooral te danken aan de drukke periodes in het voorjaar en najaar. De meimaand spant de kroon met 806.827 bezoekers, met de drie recorddagen van het jaar tijdens SINKSEN. Op zondag 19 mei kwamen maar liefst 66.521 bezoekers naar de stad, gevolgd door maandag 20 mei met 52.750 bezoekers en zaterdag 18 mei met 48.226 bezoekers.

Ook de Paasfoormaand april, met 756.733 bezoekers, scoort sterk met topdagen op de openingsdag 30 maart (34.003 bezoekers), zaterdag 6 april (40.298 bezoekers) en zaterdag 13 april (38.877 bezoekers).

“In Kortrijk valt haast elk weekend iets te beleven. Er was de recordeditie van Sinksen, de Paasfoor blijft een trekker van bezoekers uit de regio en sinds enkele jaren is ook Winter in Kortrijk een vaste waarde die tijdens de eindejaarsperiode veel mensen naar ons stadscentrum lokt. Meer van dat in 2025 waar enkele nieuwe topevents zoals de Special Olympics en het zomerfestival van Busker op het Nelson Mandelaplein nog meer volk naar Kortrijk zullen leiden”, aldus Wouter Allijns, schepen van Evenementen.

Stijging buitenlandse bezoekers

Opvallend is de toename van buitenlandse bezoekers. “Zo kwamen er in 2024 160.521 Fransen naar Kortrijk, een groei van 14,9 procent tegenover vorig jaar (139.683). Ook het aantal Nederlandse bezoekers steeg fors met 46,2 procent, goed voor 49.838 bezoekers. Deze stijging is een mooie aanvulling op het stijgende aantal bezoekers uit eigen provincie”, besluit Maxim Veys, schepen van Toerisme.