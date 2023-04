Interactief toeristisch infokantoor in cultuurcentrum Zomerloos

De Gistelse gemeenteraad keurde de procedure goed voor het inrichten van een toeristisch infokantoor in het nieuwe vrijetijdscentrum Zomerloos. Gistel heeft een resem toeristische troeven, vooral op gebied van fietsen. Om die troefkaarten harder op tafel te gooien, wil het stadsbestuur een kraaknet toerismekantoor inrichten in het vernieuwde cultuurcentrum Zomerloos. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op net geen 285.000 euro.

“We kunnen een beroep doen op een apart subsidieproject van de provincie”, zegt burgemeester Gauthier Defreyne (Open VLD). “Zo willen we kinderen de geschiedenis van ons lokale wielerverleden nog beter leren kennen met een interactief fietsspel. Ook trekpleisters als de Oost- en Meerlaanmolen, de fietsroutes, horeca, het hinterland en de Godelieveprocessie krijgen de verdiende aandacht. Er komen mooie infopanelen om alles netjes in beeld te brengen. Zo’n toerismekantoor bundelt alle informatie op een plaats en is een handigheid gelet op de nabijheid van het kampeerterrein in de Vaartstraat. Vroeger lagen de infopunten namelijk verspreid over de stad.”

Het kantoor, dat apart afsluitbaar is van de rest van het gebouw, komt nabij de foyer, als je binnenkomt rechts. (TVA/foto PM)