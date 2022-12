Guénaël en Elien verwelkomen 25 camperaars in ‘t Heksken in Westouter: “Ideale vertrekpunt voor wandel -en fietsroutes”

Met de start van het komend zomerseizoen openen Guénaël Verdonck en Elien Melis het eerste camperpunt in Heuvelland. Vanaf begin april 2023 zijn op de terreinen van hun loonwerkbedrijf in de Poperingestraat in Westouter 25 plaatsen beschikbaar voor camperaars.

Hun camperpunt wordt genoemd naar de locatie waar op de hoeve recht tegenover de camperplaats een pittoresk cafeetje was, Cafe ’t Heksken. “De 25 verharde camperplaatsen staan te midden een fruitboomgaard met het prachtige uitzicht op de mooiste heuvels van onze gemeente. Het ideale vertrekpunt dus voor een van de talrijke prachtige wandel- of fietsroutes”, klinkt het bij Guénaël en Elien. “Westouter is rijkelijk voorzien van allerhande activiteiten. Dit varieert van boswandelingen tot wijndegustaties. Verder telt Westouter heel wat gezellige drank- en eetgelegenheden. In een gezellig ingerichte retrocaravan naast de oprit zijn er talrijke fiets- en wandelroutes terug te vinden.”

Wifi en tuintje

’t Heksken beschikt over camperplaatsen van 6x10m of groter, met eigen elektriciteit, wifi en tuintje met prachtig uitzicht. “Alle 25 plaatsen zijn verhard zodat het makkelijk parkeren is. Aan het begin van de camping is er een lozingspunt voor grijs water en chemisch toilet, alsook een watertappunt en een afvalverzamelpunt. Voor de kinderen is er een schommel, glijbaan en uitgestrekte groene vlakte.”

Tips

In afwachting van de officiële opening van het camperpunt werd de locatie al even uitgetest door vrienden. “Hun tips nemen we zeker mee in de verdere afwerking.“ Nog deze maand komt er een website waar de boekingen kunnen gemaakt worden.”

Camperpunt ‘t Heksken, parkeerplaats voor mobilhomes en caravans: Poperingestraat 27a in Westouter – 0499 39 05 43 – theksken@gmail.com.