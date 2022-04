Bezoekers laten zich door betere weer alsnog verleiden voor een bezoek aan de kust

Het mooie weer van de afgelopen dagen zorgt ervoor dat er ook meer toeristen richting kust trekken in de paasvakantie.

De bezetting van de hotels lag op 90 tot 95 procent. Dat had echter niet enkel met het weer te maken. Opvallend veel mensen gaven The Crystal Ship op als reden waarom ze voor Oostende gekozen hadden. Het paasweekend ziet er ook veelbelovend uit.

“Toen we enkele weken geleden een bevraging deden lag de hotelbezetting op 60 procent voor het paasweekend, maar nu gaan we naar 80 tot 90 procent. Het betere weer heeft veel last-minute beslissers over de streep getrokken om alsnog naar Oostende te komen”, vertelt Niels D’Hoedt van Toerisme Oostende.

Ook na de paasvakantie komen er boekingen bij. “Dat is heel goed nieuws voor de hotelsector. Voor hen is het seizoen nu echt van start gegaan.”