Benieuwd naar kerstweetjes? Neem deel aan de Winterwandeling van Gidsenkring Kortrijk

Op zondag 8 december stelt de West-Vlaamse Gidsenkring Kortrijk de rondleiding ‘Winterwandeling’ voor. Deze begeleide wandeling van twee uren is bedoeld voor individuele deelnemers en wordt ingericht in samenwerking met Visit Kortrijk.

Tijdens deze winterse wandeling genieten de deelnemers van de feestelijke kerstsfeer in de stad en vertelt de gids interessante verhalen over kerst. “Waar komt de Kerstman vandaan? Hoe is de kerstboom in ons huis terechtgekomen? Waarom eten we met kerst een taart in de vorm van een boomstronk? Deze en nog veel meer kerstweetjes komen aan bod tijdens deze sfeervolle eindejaarswandeling”, zegt Els Germonpré.

De groep vertrekt om 16 uur aan het belfort op de Grote Markt. Deelnemen kost 6 euro per persoon en 4 euro voor kinderen jonger dan 12. Vooraf inschrijven is noodzakelijk. Dit kan online via de ticketshop van Visit Kortrijk of aan de infobalie van Toerisme Kortrijk.