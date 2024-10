1,5 miljoen euro voor energiezuinige en brandveilige logies in West-Vlaanderen: “We moeten ambitieus klimaatbeleid voeren”

Vlaams minister van Wonen, Energie en Klimaat, Toerisme en Jeugd Melissa Depraetere (Vooruit) investeert via Toerisme Vlaanderen 1.569.142 euro in 75 erkende logies en jeugdverblijven in West-Vlaanderen. Dat doet de minister via de zogenaamde logiessubsidie, die bedoeld is om toeristische logies en jeugdverblijven energiezuinig en brandveilig te maken. “We moeten een ambitieus klimaatbeleid voeren dat haalbaar en betaalbaar is voor iedereen. Ook voor onze jeugd- en toeristische sector”, aldus Depraetere. “Daarnaast moeten de gebouwen van onze jeugdverblijven ook brandveiliger, want de veiligheid van onze jongeren staat voorop.”

Precies 58 West-Vlaamse initiatieven krijgen een subsidie voor energiebesparende maatregelen, 18 krijgen centen voor investeringen in brandveiligheid. Alle toeristische logies en jeugdverblijven die erkend zijn door Toerisme Vlaanderen konden een aanvraag indienen. Jeugdverblijf Le Lys Rouge in Koksijde krijgt het hoogste bedrag: 150.000 euro voor energiebesparende werken. Sanapolis in Damme krijgt dan weer 126.559 euro voor brandveiligheidswerken. Met deze investering wil Depraetere verblijfslocaties helpen energiezuiniger te worden en te voldoen aan de hoge veiligheidseisen, zonder dat zichzelf financieel te moeten ruïneren of alle kosten door moeten rekenen aan de huurders. Vooral voor jeugdverblijven zijn zo’n renovaties vaak een moeilijke rekenoefening.

“Het is dankzij de werking van de 600 jeugdverblijven in Vlaanderen dat jaarlijks heel wat kinderen en jongeren de kans krijgen om te genieten van een zorgeloze en deugddoende vakantie. Ik vind dat als minister superbelangrijk dat deze jeugdverblijven ook veilig zijn”, verklaart Depraetere. “Met deze steun maken we het voor jeugdverblijven dan ook haalbaar en betaalbaar om de nodige werken uit te voeren en tegemoet te komen aan de verwachtingen die er zijn.”