Sterrenstoet op de Trompewijk

Het was voor de 42ste maal dat er bij het Driekoningenfeest een groep kinderen als koningen door de Trompewijk stapten. 22 kinderen verzamelden bij Toon en Annemie. De tractor stond klaar en de versierde wagen eveneens. Wat een feest om onder het goedkeurende oog van een groep ouders de volgeladen wagen te zien vertrekken naar de 140 senioren van de wijk. “Wij bezoeken alle 65’plussers, zingen ons Driekoningenlied, wensen iedereen een mooi 2025 en overhandigen een lekker broodje.” De koningen zijn meer dan welkom en ontvingen op veel plaatsen een koek of snoepje. Op de middag stonden in het buurthuis van Sellewie frietjes met stoofvlees of frikandel klaar. Na een middagpauze ging de Sterrenstoet verder. (MVD/foto MVD)