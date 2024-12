Sfeervolle kerstbeleving op Winters Nieuwpoort

Tot en met zondag 5 januari 2025 organiseert Stad Nieuwpoort opnieuw zijn eindejaarsevenement Winters Nieuwpoort. In Nieuwpoort-Bad zorgen de Winter Chalet en Winter Carrousel voor gezelligheid. Op het Marktplein in Nieuwpoort-Stad strijkt Winter Village neer met een overdekte ijsschaatspiste en Winterbar. Blikvanger is het Huis van de Kerstman. Dit jaar zijn er ook nieuwe attracties zoals de charmante Wintertrein, Winterwandeling Maurice door de historische binnenstad en de Winterboerderij op Kinderboerderij De Lenspolder. Verder is er een eindejaarsactie en de traditionele kerstversieringswedstrijd voor Nieuwpoortse ondernemers.

Voor het vierde jaar op rij fleurt Stad Nieuwpoort de kerstperiode op met Winters Nieuwpoort. Het veelzijdige evenement bundelt tal van activiteiten, verklaart burgemeester Kris Vandecasteele: “Tijdens Winters Nieuwpoort valt er voor iedereen iets te beleven. Of je nu kiest voor een knutsel- of voorleesmoment met de kinderen, een gezellige babbel op het terras met een hapje en een drankje, een sportief tochtje op de schaatspiste, een sfeervol concertje of de betoverende Winterwandeling: Winters Nieuwpoort biedt voor elk wat wils, zowel in Nieuwpoort-Bad als in Nieuwpoort-Stad.”

Winter Village

Het Marktplein in Nieuwpoort-Stad verandert tot en met zondag 5 januari 2025 in een magisch winterdorp: Winter Village. Eén van de hoogtepunten is de overdekte ijsschaatspiste. Beginnende en ervaren schaatsers kunnen hier uren schaatsplezier beleven. In de Winterbar met groot terras en de stadshalle serveren vijf Nieuwpoortse verenigingen en een foodtruck je winterse drankjes en heerlijke snacks.

Op Winter Village draait het deze editie helemaal om comfort, verklaart schepen van Toerisme Bert Gunst: “Speciaal voor Winter Village op het Marktplein hebben we deze locatie omgetoverd tot een groot, overdekt winterdorp. Zowel de terraszone als de schaatspiste zijn ondergebracht in een grote tent. Regen, wind of sneeuw krijgen geen kans om de feestvreugde te verstoren. Bezoekers kunnen onbezorgd genieten.”

Aan sfeermakers geen gebrek op Winter Village. In zijn knusse houten huisje kun je de enige echte Kerstman ontmoeten. Vanaf vrijdag 27 december 2024 neemt Margaux met haar zoetigheden haar intrek in het gezellige huisje van de kerstman. Bekende en minder bekende artiesten zorgen daarnaast voor een levendige sfeer met de beste hits van vroeger en nu. Op oudejaarsavond is er een heuse dj-set.

Winterplezier aan zee

In Nieuwpoort-Bad staat winterse gezelligheid centraal. Op de hoek van de Lombardsijdestraat en Dienstweg Havengeul bevindt zich de Winter Chalet Chez Babette, je waant je er echt in de Alpen-aan-Zee. Hier kun je tot het einde van de kerstvakantie dagelijks de innerlijke mens versterken na al het wintershoppen. Een uitgebreid muziek- en animatieprogramma zorgt voor extra ambiance. Naast de Winter Chalet staat ook de authentieke paardencarrousel.

Neem de Wintertrein tussen Nieuwpoort-Stad en Nieuwpoort-Bad

Eén van de opvallendste nieuwigheden van Winters Nieuwpoort is de Wintertrein. Dit treintje verbindt vanaf zaterdag 21 december 2024 tot en met 4 januari 2025 het sfeervolle Winter Village in Nieuwpoort-Stad met de gezellige Winter Chalet in Nieuwpoort-Bad. Onderweg stopt de trein op verschillende haltes, zodat bezoekers eenvoudig kunnen opstappen en uitstappen waar ze willen.

De Wintertrein is niet alleen een praktische vervoersoplossing, maar ook een attractie op zich. Met zijn feestelijke uitstraling en unieke route vormt hij een onvergetelijke ervaring voor iedereen die zorgeloos wil genieten van Winters Nieuwpoort.

Winterboerderij De Lenspolder

Vanaf zaterdag 21 december 2024 tot het einde van de kerstvakantie opent Kinderboerderij De Lenspolder zijn deuren als sfeervolle Winterboerderij. Twee weken lang kunnen jong en oud zich er verwachten aan hartverwarmende activiteiten.

In het atelier staan unieke workshops op het programma: wintervogelslingers in elkaar steken, kleurrijke frutselkaartjes van stofrestjes knutselen en vlaggenlijnen maken van oude kledij. Voor wie liever luistert, zorgen voorleesmomenten in de bakkerij voor onvervalste wintermagie. De Boerderijbar serveert er heerlijk geurende drankjes en hapjes en organiseert een minikerstmarkt op zondag 22 december 2024.

Winterwandeling Maurice met Sam Louwyck

Van zaterdag 21 december 2024 tot en met 4 januari 2025 kunnen bezoekers van Winters Nieuwpoort een unieke ervaring opdoen met Winterwandeling Maurice. Deze tocht door het historische stadscentrum is geïnspireerd op Charles Dickens’ A Christmas Carol en brengt het verhaal van Maurice, een West-Vlaamse versie van Scrooge, tot leven.

De rol van Maurice wordt op indrukwekkende wijze vertolkt door rasacteur Sam Louwyck. Het publiek wordt meegenomen in zijn reis naar de ware betekenis van de feestdagen. Tijdens de wandeling leidt hij je mee langs sprekende gevels, waarop filmische scènes met historische acteurs en verbluffende effecten worden geprojecteerd.

Winterwandeling Maurice is geschikt voor alle leeftijden. De wandeling start bij de beiaardtoren en eindigt bij de Stadshalle. Deelname is gratis, met vrije starttijden tussen 17 en 20.30 uur, behalve op dinsdag 24 en 31 december 2024.

Aanvullend op de Winterwandeling worden ook de straten aangekleed met fonkelende lichtjes en prachtige decoraties. Naast de traditionele kerstornamenten zoals de rendieren en de kerstbeer werden ook decorstukken met een sterke maritieme link geplaatst, zoals pinguïns of een anker bij het Vissersmonument op de Kaai.

Win met de Nieuwpoortse eindejaarsactie

Tijdens de feestdagen pakt Stad Nieuwpoort uit met een feestelijke eindejaarsactie, in samenwerking met de Nieuwpoortse handelaars en eetadresjes. Wie in deze periode shopt of geniet bij één van de deelnemende zaken, ontvangt een deelnamelotje.

Tot en met zaterdag 4 januari 2025 kun je jouw lotjes deponeren in de urne in het Stadhuis, in de brievenbus aan het Huis van de Kerstman of het toerismekantoor in Nieuwpoort-Bad. De prijzenpot omvat meer dan 5.000 euro aan Nieuwpoortse Cadeaubonnen. Op zondag 5 januari 2025 maakt de Stad de winnaars bekend.

Stem voor de mooiste kerstetalage

Tijdens de eindejaarsperiode schittert Nieuwpoort dankzij prachtig versierde etalages, cafés, logies en restaurants. De Nieuwpoortse ondernemers hebben alles uit de kast gehaald om hun zaken in een feestelijk kerstkleedje te steken. Om hun creativiteit en inzet te belonen, organiseren Stad Nieuwpoort en de Lokaal Economische Raad een wedstrijd voor de mooist versierde zaak.

Niet alleen een jury bepaalt de winnaar, ook het publiek kan meebeslissen. Breng tot en met zondag 5 januari 2025 je stem uit voor de publieksprijs via www.nieuwpoort.be/wedstrijd-kerstversiering.

Het volledige programma van Winters Nieuwpoort ontdek je op www.visit-nieuwpoort.be. Alle activiteiten vind je ook in de brochure Winters Nieuwpoort.