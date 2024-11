‘Samen iets beleven’ in Seniorenweek in Meulebeke

Van maandag 18 tot en met vrijdag 22 november staan de senioren terug in de kijker. Het dienstencentrum in Meulebeke biedt in deze periode, naast de wekelijkse activiteiten, een boeiend programma aan met als belangrijkste boodschap ‘Niets is zo leuk als samen iets beleven’.

“We ervaren hoe langer hoe meer dat ons dienstencentrum een warme ontmoetingsplaats wordt niet enkel voor individuele personen, maar ook voor verenigingen”, aldus centrumleidster Ines Cardoen (47). “Dat huiselijk gevoel scheppen is niet enkel een kwestie van fysieke locatie maar ook van de sfeer die we samen creëren. Het gaat om warmte, comfort en verbondenheid die een huis in een thuis kunnen veranderen dankzij de vele bezoekers, vrijwilligers en medewerkers. Elkaar ondersteunen en tonen hoeveel we om elkaar geven, blijft de boodschap. Zeker ook tijdens de seniorenweek.”

“Op maandag 18 november beleven we een uniek optreden van Werner Michiels en Laurie. Zij namen deel aan The Voice Senior op VTM en bestempelen zichzelf als de laatste ambassadeurs van het nostalgisch plezier. De show start om 14 uur in onze feestzaal. Prijs: 10 euro per persoon (optreden, koffie en gebak inbegrepen). Inschrijven tot en met 14 november aan het onthaal in Ter Deeve.”

“Op 19 november brengen we een nostalgische terugblik op het verleden van Meulebeke onder de noemer: ‘Meulebeke… ik weet nog hoe het was…’. Dit gebeurt in samenwerking met Mulenbeca en Samana. We starten om 14 uur en men betaalt 2 euro per persoon (koffie inbegrepen). Inschrijven aan het onthaal in Ter Deeve. Woensdag 20 november staat in het teken van de zoete namiddag. Dan serveren we appelstrüdel met ijs en koffie in de cafetaria. Kostprijs 6 euro. Op voorhand inschrijven is niet noodzakelijk.”

Lekkere afsluiter

Vrijdag 22 november is de afsluiter. We serveren de feestmaaltijd vanaf 11.30 uur. Er wordt gestart met een aperitief, cava of fruitsap, daarna een lekker voorgerecht met carpaccio, gevolgd door het hoofdgerecht: kalfsfilet mignon met rode wijnsaus, gebakken witloof en peterseliekrieltjes. Het dessert bestaat uit koffie met gebak. In de namiddag genieten we van een spetterend optreden van Dirk Daené. Kostprijs is 30 euro per persoon. Inschrijven aan het onthaal is mogelijk tot en met maandag 18 november.”

(LB)