Rondtrekkend skatepark moet Waregemse jeugd entertainen

Met skate-on-tour verwent het Waregemse stadsbestuur de vele skatende jongeren in de paardenstad. Een rondtrekkend skatepark doet gedurende de hele maand juli de verschillende deelgemeenten aan.

Voor de tweede zomer op rij pakt de jeugddienst van de stad uit met Skate-on-tour, een pop-up skatepark dat de verschillende deelgemeenten aandoet. “Regelmatig krijgen we de vraag naar extra skatetoestellen of zelfs extra skateparken in wijken of deelgebieden. Omdat je skatetoestellen in beton niet zomaar overal kunt neerplanten, zocht de jeugddienst naar een alternatief”, legt schepen van Jeugd Jo Neirynck (CD&V) uit.

Met het rondtrekkend skatepark, dat onder meer een ‘quarter pipe’, een ‘rooftop’ en een ‘jump’-toestel omvat, mikt het stadsbestuur op jongeren tussen 10 en 16 jaar.

“Dat is een leeftijdsgroep die wat moeilijker bereikbaar is”, zegt Neirynck. “Ze vinden hun gading niet altijd in de reguliere speelpleinwerking of de jeugdbeweging, dus een ander initiatief is dan zeker welgekomen. Vorig jaar trokken we op bepaalde dagen meer dan 30 skaters.”

Geografische spreiding

Vanaf 1 juli is het skatepark te vinden op de parking van OC Nieuwenhove in de Kerkhofstraat, en dat tot en met 8 juli. Van 9 tot en met 15 juli passeert de pop-up in Sint-Eloois-Vijve, waar het tegelpad tussen de kerk en de Leie omgetoverd wordt tot een gelegenheidsskatepark. Op 16 juli gaat het dan naar de parking van OC De Coorenaar in Desselgem, en dat tot 22 juli. De laatste etappe is Beveren-Leie, waar de pop-up tussen 23 en 31 juli op de parking van de stedelijke basisschool te vinden is. Waregem ontbreekt in dat rijtje, maar dat is een bewuste keuze. “Aan het Jeugdcentrum kunnen skaters dag en nacht terecht op het vaste skatepark, dus de pop-up hoeft daar geen halt te houden. We focussen ons op geografische spreiding over de deelgemeenten.”

Skate-initiatie

Wie geen ervaring heeft met skaten, hoeft niet te treuren. Eén keer per week nodigt de jeugddienst een organisatie uit die een skate-initiatie geeft. Dat is het geval op zaterdag 2 juli (Nieuwenhove), 9 juli (Sint-Eloois-Vijve), 16 juli (Desselgem) en 23 juli (Beveren-Leie). Tussen 13 en 15 uur is het telkens de beurt aan kinderen van 7 tot 12 jaar, van 15 tot 17 uur zijn de jongeren aan de beurt. Inschrijven voor de gratis sessies kan via de website van de stad Waregem. Skaten op de pop-up is altijd gratis, zonder inschrijving. (PNW)