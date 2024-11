Vijf Oostendse nieuwkomers in Gault&Millau: “Het blijft een eer”

Er zijn in totaal vijf nieuwkomers in restaurantgids Gault&Millau in Oostende. Naast Haut veroverden Vincl’O, Maison Annette by Chef Vito, Paroles Paroles en Bar Bristol een plaats in de gids.

Naast Haut is Vincl’O nieuw in de Gault&Millau met een mooie score van 13 op 20. Met 14 zitplaatsen is Vincl’O een gezellig huiskamerrestaurant waar je chef Vincent aan het werk kan zien achter het fornuis en persoonlijk bediend wordt door gastvrouw Claudia Decaluwé. Het koppel serveert er telkens een vast menu dat regelmatig veranderd wordt. “We zijn heel blij met de vermelding. Het blijft een eer. We hebben een mooie score, maar zullen natuurlijk altijd proberen om beter te doen. We hebben gezonde ambitie. We doen ons best om onze klanten tevreden te stellen.”

Iets verderop in de Christinastraat zit Maison Annette by Chef Vito. De zaak kreeg 12,5 op 20. Het huiskamerrestaurant opende in september 2023 de deuren. Chef Vito Centomani verwerkt verschillende invloeden in zijn keuken.

SKY District scoort

Ook Paroles Paroles krijgt meteen 12,5 op 20. De zaak opende in juli vorig jaar de deuren. In de keuken staat Terence McGarrity, een Oostendenaar met Ierse roots die zijn culinaire strepen verdiende in binnen- en buitenland. Paroles Paroles is H!P van het Jaar Vlaanderen. “Er waren wel wat kleine signalen die onze richting uitgestuurd werden, maar dit hadden we nooit durven denken”, zegt zaakvoerder Pieter Ericx die het restaurant runt met zijn vrouw Crist Buysse. “Dit is fantastisch. We hebben blijkbaar een gevoelige snaar geraakt bij veel mensen. Dat ook Haut als hoogste nieuwkomer de gids binnenkomt, is alleen maar het bewijs dat het nieuwe SKY District scoort. Of het nu nog drukker wordt? De laatste tijd was het al heel druk, maar we hebben een sterk team en blijven het versterken op alle fronten.”

Bar Bristol is de laatste nieuwkomer met 12 op 20. De zaak heropende in 2021 op het Leopold I plein. Bar Bristol volgt rigoureus de seizoenen, biedt maandelijks een nieuwe kaart aan, en werkt samen met lokale en eerlijke leveranciers. (LB)