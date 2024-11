Haut in Oostende is hoogste nieuwkomer in Gault&Millau: “Hier willen we verder op bouwen”

Met vijf nieuwkomers mag Oostende zeker van een (culinair) succes spreken in de nieuwste gids van Gault&Millau. De prestigieuze titel van hoogste nieuwkomer in heel Vlaanderen werd uitgereikt aan Haut, het nieuwe restaurant op de hoogste verdieping van Sky Tower One 100 meter in de lucht. Met een 15,5/20 én drie koksmutsen reageren ze daar dan ook bijzonder tevreden. “Dit is echt een mooie bekroning na vijf maanden hard werken”, aldus chef Dimitri Proost.

Restaurant Haut scoort, en niet zo’n beetje. Met een topscore van 15,5 op 20 van Gault&Millau halen ze een van de hoogste scores in Oostende van de afgelopen jaren. “Tafelen in Haut laat de gasten dan ook niet onberoerd. Dimitri Proost slaagt erin om zijn kennis van de Franse en Japanse keuken prachtig te etaleren en ook dat uitzicht is fantastisch”, klinkt het. Het restaurant opende in het voorjaar de deuren en was meteen een schot in de roos. Daar heeft onder meer dat fenomenale zicht iets mee te maken. Het 360 graden panoramische uitzicht vanop de hoogste verdieping in Sky Tower One reikt ver over de Stad aan Zee tot aan de kustlijn.

Geen onemanshow

Van bij de start mikte chef Dimitri Proost (30) ook in zijn keuken op een hoog niveau. Hij genoot een klassieke opleiding in ons land en verkende daarnaast de Japanse keuken. Zo verdiende hij zijn strepen onder meer bij ‘t Fornuis in Antwerpen, Hakkasan in Londen en bij Yamazato in Amsterdam. Al die ervaring zette hij in om de volledig nieuwe zaak uit de grond te stampen en dat al zijn harde werk nu meteen zo’n hoge score krijgt, kan hij amper geloven. “Dit hadden we echt niet verwacht. Je moet rekenen dat we van nul begonnen zijn. We moesten alles inrichten en een volledig nieuw team uitbouwen. In de voorbije maanden is er veel veranderd, maar nu zijn we een echte geoliede machine. We zijn heel snel gegroeid, onder meer dankzij de ervaring die ik al had opgedaan”, blikt Dimitri terug.

Het succes dankt de jonge chef aan zijn team. “Het team klopt, we zijn gemotiveerd en we willen hetzelfde. Dat uit zich in de punten. Het is geen onemanshow. Wij willen een totaalpakket aan de mensen geven. We hebben een fantastisch uitzicht en willen mensen laten genieten. Iedereen is welkom. De punten zijn voor ons een bevestiging. Het geeft echt wel voldoening en ik krijg zin om er meteen weer in te vliegen in de keuken.”

Groeien

Zijn ambities reiken echter nog verder. “We hebben een mooie score na vijf maanden. We willen daar nu nog verder op bouwen en groeien. We hebben nu een volledig jaar tijd om te laten zien wat we nog in onze mars hebben.”

Het restaurant kreeg meteen na de start heel wat klanten over de vloer en ze blijven ondertussen ook komen. “Iedereen wilde in het begin komen voor het zicht, maar ondertussen komen ze toch vooral voor het eten. Gelukkig (knipoogt).”

In Haut staat de Frans-Belgische keuken centraal, die geïnspireerd is op lokale en seizoensgebonden ingrediënten. Dimitri heeft echter een vernieuwende kijk op gastronomie. “Ik experimenteer graag met internationale technieken, waardoor elk gerecht een verrassing is. Ook de liefde voor de zee vormt een grote inspiratiebron. Mijn culinaire visie is niet onder één noemer samen te vatten en draait vooral om het opzoeken van het onbekende. Ik laat me inspireren door het uitgestrekte canvas dat ik hier op de top floor voor me heb.”