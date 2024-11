Restaurant Pauline biedt voor het eerst eindejaarsmenu aan

Wens je op oudejaarsavond gezellig te dineren met familie of vrienden? Voor het eerst serveert Restaurant Pauline een 5-gangenmenu aan 165 euro per persoon. “Uiteraard klinken ook wij op het nieuwe jaar om middernacht”, aldus chef Marie Pieters.

Restaurant Pauline werd recent voor het eerst opgenomen in Gault&Millau, en dat een jaar na opening. Met oudejaar stunt het huiskamerrestaurant met een all-in eindejaarsmenu aan slechts 165 euro. “We zijn eerlijk in onze prijzen, dat is voor mij heel belangrijk: prijskwaliteit afleveren.”

Wat kan je verwachten? “Wij gaan van start met een glaasje bubbels, in combinatie met zes hapjes: haring en mierikswortel, coquille met groene kruiden, cèpes met spitskool, patrijs met kastanje, ‘krokante’ wilde eend en hazenpaté met steranijs. Gevolgd door ons vijfgangenmenu: langoustine, wortel en kumquat, gepofte aardappel, kaviaar en zure room, een dubbele bereiding van eendenlever, cassoulet van everzwijn en om te eindigen buche ‘Pauline’.”

Reserveren kan via de website restaurant-pauline.be of telefonisch op 056/90.85.75.