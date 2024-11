Restaurant Pauline voor het eerst opgenomen in Gault&Millau

De Gault&Millau is een restaurant in Kortrijk rijker. Restaurant Pauline aan de Gentsesteenweg is als nieuwkomer met een score van 12,5 op 20 opgenomen in de culinaire gids. “Ik hoop dat we met tijd toch zeker naar 14 kunnen. Ik wil mijn team alvast uitdrukkelijk bedanken”, zegt chef Marie Pieters (33).

Restaurant Pauline opende op 13 september 2023 de deuren. Aan de rand van Kortrijk werd een charmante burgerlijke residentie omgetoverd tot een gastronomisch huiskamerrestaurant. “Ik wil mensen laten thuiskomen in een gemoedelijke sfeer. Hier kan je op je gemak lekker eten en drinken. Even de zorgen van de wereld vergeten.”

Restaurant Pauline grijpt graag terug naar de klassiekers, maar wordt vaak als vernieuwend omschreven. “Dat komt door mijn creativiteit. Componenten van grootmoeders keuken in een modern jasje. Ik serveer bijvoorbeeld geen klassieke vol-au-vent, maar zou die volledig deconstrueren: konijn in plaats van kip, iets meer smeu opzoeken, niet enkel zwezeriken, saus met champignonsap, gehaktballetjes vervangen met toch hetzelfde resultaat.”

Zoals gewoonlijk weten restauranthouders niet wanneer iemand van Gault&Millau aanwezig is. Gezien het beschreven menu kwam de recensent vorig jaar in februari langs. Het verdict leest als volgt: “Haar gerechten smaken verfijnd. We genieten van skrei geserveerd als sushi die ze combineert met komkommerolie en ijs van yuzu. Voorzien van granny smith, knolseldercrème en een delicate marmelade brengt ze een perfect gebakken duivenfilet mooi op het bord.”

“Wanneer we twee weken geleden ineens een uitnodiging ontvangen voor de presentatie, had ik toch wel een beetje schrik (lacht). Je weet niet goed wat te verwachten. Het voelt als een rapport. Ik had eerlijkgezegd gehoopt op een 13, maar 12,5 is billijk voor de momentopname. In die periode was het personeel beperkt en stond ik alleen in de keuken. Maar met elke nieuwe menu doen we het beter. Elk jaar groeien blijft de ambitie.”